Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?

Luis Díaz continúa con su primera temporada de ensueño en el fútbol alemán. El extremo colombiano es titular indiscutido en el Bayern Múnich tras su llegada en el pasado mercado de fichajes a cambio de más de 70 millones de euros y está pasando por un gran momento.

Este miércoles 18 de septiembre, 'Lucho' debutó oficialmente con el Bayern en Champions League, donde tuvo una actuación destacada. Al final del encuentro habló con la prensa sobre sus primeras impresiones, pero también de las otras opciones que tenía en el mercado de transferencias.

Luis Díaz y lo que dijo sobre el FC Barcelona

En diálogo con Movistar Deportes, el colombiano fue consultado sobre esta opción, aunque reiteró estar muy tranquilo con la decisión que tomó.

Hubo conversaciones como todo el mercado, con varios equipos. Normalmente es lo que siempre mueve el mercado, pero muy tranquilo con en esa decisión y decidí muy objetivamente con lo que se venía para mi futuro que era muy importante.

Sobre su llegada al Bayern, comentó. "Lo importante fue que llegué a un grandísimo club, a una gran liga, un gran grupo y una gran familia. Tratar siempre de dar el máximo aquí que va a ser importante para el grupo y para el equipo".

Luis Díaz y el apoyo de los colombianos

Por otro lado, 'Lucho' se refirió al apoyo de los colombianos que ha recibido en todos los estadios donde ha jugado vistiendo la camiseta del Bayern. "Los colombianos siempre me apoyan. Hoy vi banderas de la selección y mi camiseta, muy contento por todo ese apoyo".

Luis Díaz se prepara para regresar a la actividad en la Bundesliga, donde su equipo se enfrentará al Hoffenheim en la cuarta fecha del calendario. El colombiano está en la pelea por ser el máximo goleador, aunque deberá medirse contra su propio compañero de equipo, Harry Kane.