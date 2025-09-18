CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?

El extremo colombiano habló sobre las opciones de mercado que tuvo y sobre su actualidad en el Byern

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?
FOTO: FC Bayern Múnich

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz continúa con su primera temporada de ensueño en el fútbol alemán. El extremo colombiano es titular indiscutido en el Bayern Múnich tras su llegada en el pasado mercado de fichajes a cambio de más de 70 millones de euros y está pasando por un gran momento.

VIDEO| Esta fue la 'jugadota' con la que Luis Díaz despistó a defensa del Chelsea y le está dando la vuelta al mundo
RELACIONADO

VIDEO| Esta fue la 'jugadota' con la que Luis Díaz despistó a defensa del Chelsea y le está dando la vuelta al mundo

Este miércoles 18 de septiembre, 'Lucho' debutó oficialmente con el Bayern en Champions League, donde tuvo una actuación destacada. Al final del encuentro habló con la prensa sobre sus primeras impresiones, pero también de las otras opciones que tenía en el mercado de transferencias.

Luis Díaz y lo que dijo sobre el FC Barcelona

En diálogo con Movistar Deportes, el colombiano fue consultado sobre esta opción, aunque reiteró estar muy tranquilo con la decisión que tomó.

Hubo conversaciones como todo el mercado, con varios equipos. Normalmente es lo que siempre mueve el mercado, pero muy tranquilo con en esa decisión y decidí muy objetivamente con lo que se venía para mi futuro que era muy importante.

Sobre su llegada al Bayern, comentó. "Lo importante fue que llegué a un grandísimo club, a una gran liga, un gran grupo y una gran familia. Tratar siempre de dar el máximo aquí que va a ser importante para el grupo y para el equipo".

Así le fue a Luis Díaz en su debut de Champions League con el Bayern Múnich
RELACIONADO

Así le fue a Luis Díaz en su debut de Champions League con el Bayern Múnich

Luis Díaz y el apoyo de los colombianos

Por otro lado, 'Lucho' se refirió al apoyo de los colombianos que ha recibido en todos los estadios donde ha jugado vistiendo la camiseta del Bayern. "Los colombianos siempre me apoyan. Hoy vi banderas de la selección y mi camiseta, muy contento por todo ese apoyo".

Luis Díaz se prepara para regresar a la actividad en la Bundesliga, donde su equipo se enfrentará al Hoffenheim en la cuarta fecha del calendario. El colombiano está en la pelea por ser el máximo goleador, aunque deberá medirse contra su propio compañero de equipo, Harry Kane.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Real Madrid

Escándalo en Madrid: jugadores del Real irán a juicio por difundir videos sexuales

Juan Fernando Quintero

Marcelo Gallardo no se guardó nada y explicó sin filtros por qué Juan Fernando Quintero no es titular en River

Fútbol

Dani Alves reaparece con dura sanción en su contra: TAS confirmó millonaria suma

Otras Noticias

Santa Marta

Video | Pescadores son aplaudidos por liberar a dos delfines que quedaron atrapados en su red en Santa Marta

Locales actuaron con rapidez para devolverlos al mar y evitar que sufrieran daños.

Cuidado personal

¿Por qué aparecen los calambres en la noche y cómo prevenirlos? Aquí la explicación

Los calambres nocturnos pueden interrumpir el descanso y afectar la calidad del sueño. Aquí le contamos qué hacer cuando aparecen.

Artistas

Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años

Viral

Yaya Muñoz causa polémica tras lanzar fuerte indirecta a La Toxi Costeña

Subsidios en Colombia

Nuevos pagos de hasta 500.000 pesos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Link para consultar con su cédula