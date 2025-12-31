CANAL RCN
Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania al cierre de este 2025

El colombiano tuvo un cierre de año de ensueño con el Bayern Múnich.

Gol de Luis Díaz vs. St. Pauli
Foto: Bayern Múnich oficial

diciembre 31 de 2025
05:03 p. m.
El cierre del 2025 ha consolidado lo que muchos expertos ya califican como el movimiento más astuto del mercado de fichajes europeo: la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich. Desde su arribo procedente del Liverpool, el extremo guajiro no solo se ha adaptado al rigor de la Bundesliga, sino que se ha convertido en el motor creativo y la principal amenaza ofensiva de un equipo bávaro que lidera el campeonato con puño de hierro.

Bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, Díaz ha encontrado un ecosistema perfecto para potenciar su verticalidad. En lo que va de la temporada 2025/2026, el colombiano registra números que asustan: 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos oficiales entre todas las competiciones.

Estas cifras lo sitúan como el tercer jugador con mayor incidencia directa en el marcador del club, solo por detrás de leyendas como Harry Kane y Michael Olise, confirmando que la inversión de 75 millones de euros realizada en verano ha sido plenamente justificada.

Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania

Como broche de oro a un año natural inolvidable, la Bundesliga ha anunciado oficialmente los nominados al Gol del Año 2025, y Luis Díaz parte como el gran favorito con una obra de arte que dejó al mundo del fútbol boquiabierto el pasado 8 de noviembre.

Durante el enfrentamiento entre el Unión Berlín y el Bayern Múnich en el estadio An der Alten Försterei, Díaz anotó lo que la prensa internacional ha bautizado como el "gol imposible".

Al minuto 38, tras una pared ajustada, el colombiano rescató un balón que parecía perderse por la línea de fondo. Con un control orientado de fantasía y un amague sutil que desparramó a su marcador, sacó un remate con el pie derecho desde un ángulo prácticamente inexistente.

El balón se coló en la escuadra superior del segundo palo, dejando al portero local como un espectador más de una ejecución que desafió las leyes de la física.

Esta anotación ya fue elegida como el "Mejor Gol de Noviembre" y ahora compite contra otros 15 tantos de alta factura, incluyendo una jugada individual del propio Díaz frente al RB Leipzig. El hecho de que el colombiano tenga dos nominaciones en la lista final subraya su estatus como el jugador más estético y desequilibrante del fútbol alemán actual.

Las votaciones ya están abiertas en la aplicación oficial de la Bundesliga, y todo apunta a que el guajiro podría suceder a Jamal Musiala como el dueño de este prestigioso galardón. Con este nivel, Luis Díaz no solo cierra un 2025 pletórico, sino que se proyecta como el gran líder de la Selección Colombia y del Bayern para los retos que depara el 2026.

