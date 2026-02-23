CANAL RCN
Colombia

Ejército Nacional localiza a tres soldados extraviados tras combates contra disidencias de 'Calarcá' en Guaviare

Tras su ubicación, el Ejército informó que las familias fueron notificadas de inmediato y han recibido acompañamiento institucional y psicológico.

Soldado muerto granada
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
05:59 p. m.
El Ejército Nacional informó este lunes que los tres soldados que permanecían extraviados tras los combates registrados en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, fueron localizados por la unidad de búsqueda de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10.

De acuerdo con el comunicado oficial, los uniformados se encontraban en operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual conocido como Estructura Isaías Carvajal.

Tras su ubicación, las familias fueron notificadas de inmediato y han recibido acompañamiento institucional y psicológico de manera permanente.

Operaciones por parte del Ejército continúan en la zona

La institución castrense aseguró que las operaciones militares continúan de forma sostenida y focalizada en el área, con el objetivo de mantener la ofensiva contra esta estructura ilegal, reforzar el dispositivo de seguridad y garantizar la protección de la población civil, así como la consolidación del control territorial en la región del Guaviare.

Un muerto y nueve heridos en combates en Guaviare

El Ejército Nacional informó que en medio de estos enfrentamientos registrados en la vereda Caño Mosco murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y nueve militares más resultaron heridos, entre ellos dos suboficiales y siete soldados profesionales.

