Congelan activos venezolanos por 880 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro

El gobierno suizo revela por primera vez la cifra oficial de fondos bloqueados y detalla el alcance del congelamiento preventivo y la cooperación judicial.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

AFP

febrero 23 de 2026
05:40 p. m.
Suiza tiene congelados activos venezolanos por 687 millones de francos suizos, equivalentes a aproximadamente 880 millones de dólares, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP. Es la primera vez que las autoridades comunican públicamente el monto total de los fondos bloqueados bajo esta medida.

La orden de congelamiento entró en vigor el 5 de enero y está dirigida contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él. Dentro del bloqueo figuran su esposa, Cilia Flores, allegados y exministros. El Ministerio aclaró que ningún miembro del gobierno actual está incluido en la lista.

Bloqueo preventivo y sanciones vigentes desde 2018

De acuerdo con la información oficial, se trata de un bloqueo preventivo de activos cuyo objetivo es impedir una fuga de capitales y facilitar la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza. La medida se ajusta a las sanciones vigentes desde 2018, cuando Suiza se unió a las sanciones de la Unión Europea contra altos funcionarios venezolanos.

Hasta la fecha, intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos relacionados con esta orden. No se han especificado los nombres de los titulares de los activos congelados.

Cerca de dos tercios del total ya estaban bloqueados en virtud de sanciones existentes. Esto significa que aproximadamente 309 millones de dólares fueron congelados específicamente bajo el reglamento que entró en vigor el 5 de enero.

Cooperación judicial y procedimientos penales

El bloqueo de activos permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados envíen solicitudes de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales. Sin embargo, corresponde a las autoridades competentes iniciar los procedimientos necesarios y demostrar el eventual origen ilícito de los fondos.

La cifra de 880 millones de dólares consolida el alcance financiero de las sanciones y refuerza los mecanismos de control contra el lavado de activos y la cooperación judicial internacional. La publicación oficial del monto aporta claridad sobre el volumen de bienes venezolanos bajo restricción en el sistema financiero suizo.

