Vivienda VIS cerca de Bogotá: presentaron nuevo proyecto con conexión al Regiotram

La Sabana de Occidente vuelve a ganar protagonismo en el mercado inmobiliario. En un contexto donde la movilidad y el acceso a transporte masivo influyen cada vez más en la decisión de compra, fue anunciado un nuevo proyecto de vivienda de interés social (VIS) a las afueras de Bogotá.

Se trata de Vento, desarrollo que se construirá en Ciudadela Belari, en el municipio de Mosquera.

El proyecto es liderado por Constructora Capital y se convierte en su tercer desarrollo VIS dentro del plan parcial Ciudadela Belari. La apuesta combina ubicación estratégica, infraestructura de transporte y espacios urbanos integrales, en un momento clave para el sector vivienda en Colombia.

Foto: Constructora Capital

El lanzamiento ocurre en 2026, año en el que el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905. Este ajuste impacta directamente el tope de la vivienda VIS, que en municipios como Mosquera —fuera de grandes capitales— se ubica en 135 salarios mínimos, es decir, alrededor de $236 millones. Este valor es determinante porque permite que los hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos accedan a subsidios nacionales y beneficios financieros.

Nuevo proyecto de vivienda VIS en Mosquera

La ubicación del proyecto no es casual. Vento se desarrollará sobre el eje de la calle 13, uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y la Sabana de Occidente.

Además, estará cerca del trazado del Regiotram de Occidente, cuya primera fase está prevista para entrar en operación en el segundo semestre de 2027.

El Regiotram tendrá una extensión de 39,6 kilómetros y contará con 17 estaciones. Conectará Bogotá con Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, y se estima que podrá movilizar más de 130.000 pasajeros diarios. La promesa es reducir de forma significativa los tiempos de desplazamiento frente al transporte tradicional por carretera.

Para quienes trabajan o estudian en Bogotá, vivir a unos 20 kilómetros de la capital, pero con conexión férrea eléctrica directa, cambia la ecuación en términos de tiempo y gasto mensual en transporte. Este factor se ha convertido en uno de los principales motores de valorización en la zona.

Vivienda VIS en la Sabana de Occidente impulsa expansión urbana

Vento hará parte de Ciudadela Belari, un macroproyecto urbano que contempla 72.563 metros cuadrados de parques y zonas verdes.

El plan incluye áreas deportivas, zonas ecológicas y senderos peatonales, integrando espacio público y sostenibilidad.

Mosquera ha consolidado en los últimos años un modelo que prioriza el deporte, la movilidad sostenible y la calidad del espacio público. La entrega del estadio municipal y el avance del velódromo refuerzan esa estrategia urbana.

Isabel Vásquez, gerente general de Constructora Capital, explicó que el municipio atraviesa un proceso de consolidación que va más allá de la construcción de vivienda. Según indicó, el deporte, la movilidad y la sostenibilidad se posicionan como ejes estructurales para mejorar la calidad de vida y construir ciudad a largo plazo.

La Sabana de Occidente se perfila como uno de los frentes de expansión más dinámicos del área metropolitana de Bogotá. El avance del Regiotram y la oferta de proyectos VIS estructurados, con parqueadero y certificaciones ambientales, podrían redefinir la demanda hacia municipios como Mosquera en los próximos años.

Con esta nueva apuesta, el mercado inmobiliario de la región suma un proyecto que combina precio dentro del rango VIS, conectividad estratégica y entorno urbano planificado, elementos que hoy pesan más que nunca en la decisión de compra.