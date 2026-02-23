Ex de Jhonny Rivera apareció en la boda con Jenny López y su reacción sorprendió a todos

El cantante de música popular Jhonny Rivera vivió uno de los momentos más importantes de su vida personal este 22 de febrero, al llegar al altar con su pareja, Jenny López, en una emotiva ceremonia realizada en Pereira.

A sus 52 años, el artista decidió darse una nueva oportunidad en el amor, mientras su esposa, de 23, lo acompañó en un evento que reunió familiares, amigos y decenas de seguidores.

La boda se celebró en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Rivera llegó en un jeep y Jenny en un carro antiguo, acompañada de su padre. Ambos lucieron atuendos claros con pequeños detalles en negro, una imagen que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del intérprete.

La ex de Jhonny Rivera estuvo presente y así reaccionó

Una de las presencias que más llamó la atención fue la de Luz Mery Galeano, expareja del cantante y madre de Andy Rivera. Galeano asistió tanto a la ceremonia religiosa como a la celebración posterior, dejando claro que mantiene una relación cordial y respetuosa con el artista.

Vestida de rojo oscuro, con el cabello recogido y accesorios brillantes, Luz Mery compartió varios momentos del evento a través de sus historias de Instagram. Incluso grabó a los recién casados cuando salían del altar entre aplausos y escribió una sola palabra que resumió su reacción: “Hermosos”.

Publicación en redes y apoyo del mundo de la música popular

Además de familiares y amigos cercanos, la boda contó con la presencia de reconocidas figuras del género popular como Arelys Henao, Alzate y Francy, quienes acompañaron a la pareja en este nuevo capítulo.

Las imágenes del enlace y la actitud de la expareja del cantante fueron ampliamente comentadas en redes sociales, donde muchos destacaron la madurez y el respeto entre todos los involucrados.