Neyser Villarreal rompió en llanto tras ser sustituido con Cruzeiro

La presión del alto rendimiento volvió a quedar expuesta en el fútbol brasileño. En medio de la semifinal del Campeonato Mineiro, un gesto captado por las cámaras terminó siendo más comentado que el propio resultado: el colombiano Neyser Villarreal rompió en llanto tras ser sustituido en el triunfo de Cruzeiro frente a Pouso Alegre.

El atacante de 20 años fue inicialista en un compromiso determinante, una oportunidad relevante para consolidarse en el equipo ante la ausencia de Kaio Jorge.

Sin embargo, el desarrollo del partido no le permitió destacarse en el frente ofensivo y el cuerpo técnico optó por reemplazarlo en el segundo tiempo para ajustar el esquema.

La escena posterior marcó la jornada. Sentado en el banco, visiblemente afectado, Villarreal dejó ver la carga emocional que acompaña su proceso de adaptación en el exterior.

Según informó la prensa brasileña, este episodio no se trató de una lesión ni de un conflicto interno, sino del peso que implica responder a las expectativas en un club histórico en Brasil y en una competencia exigente.

Neyser Villarreal lloró en el banquillo en Brasil

El cambio obedeció a una decisión técnica. Cruzeiro buscaba mayor profundidad en ataque y realizó variantes ofensivas para asegurar el resultado.

En ese contexto, el colombiano fue sustituido tras un rendimiento discreto, sin incidencia directa en el marcador.

Pedirle a la afición que lo abrace. Es joven, trabaja duro, no es descuidado, no es negligente, no se relaja. Es un chico de oro. Todos en la banca, no solo yo, lo trajimos, hablamos con él, lo trajimos para que estuviera con nosotros, porque estaba conmovido, mencionó el DT.

RELACIONADO Hugo Rodallega confesó lo que pasó con Teófilo Gutiérrez tras fuerte cruce en cancha

Villarreal llegó procedente de Millonarios FC, donde mostró condiciones que despertaron interés internacional. Su fichaje generó expectativa tanto en Colombia como en Brasil. No obstante, el salto competitivo supone nuevos retos: adaptación cultural, idioma distinto y un estilo de juego más físico e intenso.

Tite respaldó a Neyser Villarreal tras el difícil momento

El entrenador Tite reaccionó de inmediato. Junto a su asistente, Matheus Bacchi, se acercó al jugador para transmitirle tranquilidad y respaldo. El gesto fue destacado por la prensa local, que valoró el acompañamiento al delantero en un momento de vulnerabilidad.

En declaraciones posteriores, el técnico pidió comprensión hacia el futbolista. Explicó que llegar a un club de prestigio genera expectativas altas y que el proceso requiere paciencia. También defendió su desempeño y aseguró que la precisión frente al arco llegará con el tiempo.

Además, envió un mensaje directo a la afición para que arrope al colombiano. Lo describió como un jugador disciplinado, trabajador y comprometido con el proyecto deportivo.

RELACIONADO América de Cali hizo la tarea ante Jaguares y movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Cruzeiro avanzó en el torneo, pero la imagen de Villarreal dejó una reflexión sobre la exigencia que enfrentan los jóvenes talentos en escenarios internacionales.

Más allá de la frustración momentánea, el respaldo del cuerpo técnico podría ser determinante para que el delantero transforme la adversidad en impulso y fortalezca su camino en el fútbol brasileño.