Deportes

Luis Díaz se lanzó como cantante: así suena su nueva canción en todas las plataformas

El guajiro lanzó su primera canción antes de terminarse el año 2025.

Luis Díaz canción
Foto: Captura Pantalla Youtube

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
02:51 p. m.
En un cierre de año inesperado, el futbolista colombiano Luis Díaz, actual figura del Bayern Múnich y referente de la Selección Colombia, ha dado un salto oficial hacia la industria musical. El extremo guajiro presentó este miércoles su sencillo debut titulado 'La Promesa', una canción de género champeta que no solo celebra sus raíces, sino que narra su inspiradora historia de superación personal.

Para este debut como solista, el "Lucho" no estuvo solo. El proyecto fue realizado en colaboración con reconocidos exponentes de la champeta urbana: Juanda Iriarte y Nelsen.

Iriarte, hijo del legendario "Chawala" y heredero de la dinastía musical del Rey de Rocha, aportó el sonido auténtico de los picós cartageneros, mientras que Nelsen Music estuvo al frente de la producción, logrando una fusión entre el ritmo tradicional y matices modernos.

La canción fue lanzada a través de su canal oficial de YouTube, "Luis Diaz Music", y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la versatilidad del futbolista.

Así suena la nueva canción de Luis Díaz

Aunque Díaz ya había tenido acercamientos a la música —como su participación en el tema de la Selección 'El ritmo que nos une' junto a Ryan Castro—, esta es la primera vez que lidera un proyecto como intérprete principal.

La incursión se produce durante sus vacaciones de fin de año, un breve paréntesis antes de regresar a Alemania para retomar entrenamientos con el club bávaro bajo las órdenes de Vincent Kompany.

