Luis Díaz dio sus cuatro favoritos para ganar el Mundial

Luis Díaz sorprendió al revelar cuáles son las selecciones que considera candidatas al título del Mundial 2026. El atacante colombiano incluyó a Colombia entre sus favoritas y aseguró que sueña con llevar a la Tricolor hasta las últimas instancias del torneo.

A pocos días del debut mundialista, el extremo del Bayern Múnich habló sobre sus expectativas, los equipos más fuertes del campeonato y la ilusión que existe dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Cuáles son las selecciones favoritas de Luis Díaz?

Durante una entrevista con Billboard, Luis Díaz fue consultado sobre los equipos que ve con más opciones de levantar la Copa del Mundo. Su respuesta dejó claro que la confianza en la Selección Colombia está más viva que nunca.

"Confiando en Dios, nosotros queremos ser los primeros, entonces pongo a la Sele de primero", afirmó el futbolista colombiano.

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Después ubicó a España como su segunda favorita y completó la lista con dos potencias que han sido protagonistas en los últimos mundiales: Francia y Argentina.

El ranking personal de Luis Díaz quedó así:

Colombia España Francia Argentina

Las declaraciones reflejan el optimismo que existe en el entorno de la Tricolor antes del inicio de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre jugar su primer Mundial?

Más allá de hablar de candidatos al título, el delantero guajiro confesó que disputar una Copa del Mundo representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El atacante aseguró que cumplir el sueño de jugar un Mundial es algo que había esperado durante años y destacó la responsabilidad que siente al representar a Colombia en el escenario deportivo más importante del planeta.

"Representar al país a nivel mundial es una cosa de locos", expresó.

Díaz también resaltó el respaldo que ha recibido la Selección Colombia por parte de los aficionados y afirmó que el objetivo del grupo es competir al máximo nivel.

La expectativa alrededor del equipo colombiano ha crecido después de las buenas actuaciones en las Eliminatorias y la Copa América, donde el conjunto nacional mostró una identidad sólida y capacidad para competir contra las mejores selecciones del continente.

Aunque Colombia no aparece entre las principales favoritas para las casas de apuestas internacionales, dentro del plantel existe la convicción de que pueden protagonizar una campaña histórica.

Las palabras de Luis Díaz se suman a las recientes declaraciones de James Rodríguez, quien también aseguró que el equipo tiene razones para soñar en grande.

Con figuras consolidadas en Europa, una base competitiva y un grupo que llega en buen momento, la Tricolor afronta el Mundial con una mezcla de ilusión y ambición que vuelve a entusiasmar a millones de colombianos.

El reto comenzará en la fase de grupos, pero el mensaje de Luis Díaz es claro: Colombia no viajó al Mundial únicamente para participar, sino para intentar hacer historia.