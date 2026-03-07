Luis Díaz dejó pasar su segundo gol en el Mundial: falló al frente del arco de Ghana

Luis Díaz sigue sin poder celebrar en la Copa del Mundo, luego de lo que fue su gol ante Uzbekistán en el primer partido de la fase de grupos. Además, de varios goles anulados, ahora se sumó una opción desperdiciada ante Ghana.

El guajiro venía de un gol que no valió por fuera de lugar y unos instantes después le quedó una linda opción tras la habilitación de Gustavo Puerta, pero falló en la definición y el portero Ati-Zigi se lució con la atajada.

Luis Díaz y tres goles anulados en el Mundial

La suerte no está del lado de Luis Díaz en este Mundial. En los cuatro partidos disputados en su primera cita orbital, han levantado la banderola en tres goles que marcó, ahogando las celebraciones de los colombianos.

Los primeros goles anulados se dieron en el partido ante la República Democrática del Congo, uno por fuera de lugar y otro por una supuesta falta previa que generó bastante controversia. Ahora un nuevo fuera de juego, bastante claro.