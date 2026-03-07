CANAL RCN
Deportes Video

Luis Díaz dejó pasar su segundo gol en el Mundial: falló al frente del arco de Ghana

El extremo tuvo una gran oportunidad para ampliar la ventaja de Colombia en el duelo decisivo del Mundial.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
09:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz sigue sin poder celebrar en la Copa del Mundo, luego de lo que fue su gol ante Uzbekistán en el primer partido de la fase de grupos. Además, de varios goles anulados, ahora se sumó una opción desperdiciada ante Ghana.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (1 - 0) Ghana: VEA en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (1 - 0) Ghana: VEA en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

El guajiro venía de un gol que no valió por fuera de lugar y unos instantes después le quedó una linda opción tras la habilitación de Gustavo Puerta, pero falló en la definición y el portero Ati-Zigi se lució con la atajada.

Luis Díaz y tres goles anulados en el Mundial

La suerte no está del lado de Luis Díaz en este Mundial. En los cuatro partidos disputados en su primera cita orbital, han levantado la banderola en tres goles que marcó, ahogando las celebraciones de los colombianos.

Los primeros goles anulados se dieron en el partido ante la República Democrática del Congo, uno por fuera de lugar y otro por una supuesta falta previa que generó bastante controversia. Ahora un nuevo fuera de juego, bastante claro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Se ahogó el grito de gol! Luis Díaz hizo celebrar a Colombia, pero fue anulado

Mundial de fútbol

¡GOLAZO de Colombia! Jhon Arias abre el marcador ante Ghana tras asistencia de Luis Suárez

Selección Colombia

¡Colombia sigue siendo local en el Mundial y el himno retumbó con fuerza en Kansas!

Otras Noticias

Antioquia

Tribunal ordena al Gobierno diseñar un plan para proteger Briceño en máximo 30 días

De igual manera, desde el Gobierno tendrán que enviar el personal necesario para controlar la crisis humanitaria y detener el desplazamiento masivo.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de julio de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 3 de julio de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

ONU

Activista que se prendió fuego frente a la ONU en Nueva York perdió la vida

OMS

OMS alertó sobre la falsificación de medicamento empleado para trastornos y cánceres

Venezuela

Bad Bunny envió miles de libras en ayudas para los afectados en Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció