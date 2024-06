Barcelona centra sus fuerzas en la contratación de Luis Díaz: directivos comienzan la gestión

Uno de los jugadores que más ha despertado interés en el actual mercado de fichajes en Europa es Luis Díaz, actual jugador del Liverpool, quien tuvo una temporada excepcional con el equipo inglés, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la plantilla que dirigía Jürgen Klopp.

Tras su gran rendimiento, Luis Díaz se ha convertido en el deseo de varios equipos grandes de Europa, quienes en la actualidad comienza a realizar diferentes movimientos para reforzar sus nóminas para la próxima temporada y han acercado el nombre del guajiro como uno de los objetivos de cada equipo.

Barcelona centra sus fuerzas en la contratación en Luis Díaz

Uno de los clubes que ha mostrado interés por el jugador de la Selección Colombia ha sido Barcelona, que desde hace varias semanas ha confirmado que le gustaría hacerse a los servicios del jugador del Liverpool, pues sería una gran ficha para las aspiraciones del cuadro catalán la próxima temporada.

Según dio a conocer el diario Sports de España, en la actualidad la junta directiva del Barcelona comienza a centrar sus fuerzas en la contratación de Luis Díaz para la próxima temporada. Sin embargo, el fichaje no sería sencillo, pues a pesar del deseo de Deco y Flick, la parte económica del cuadro catalán sería el impedimento.

Cabe mencionar que hasta el momento, las directivas del Liverpool no han recibido ninguna oferta por Luis Díaz, pues el deseo del Barcelona todavía no se ha transformado en una propuesta, por lo que todavía no se encienden las alarmas del cuadro inglés, quienes no estarían dispuestos en dejar ir a colombiano.

Luis Díaz contento en Inglaterra

Hace algunas semanas, Luis Díaz hizo referencia a lo que podría ser su futuro deportivo, dejando claro que se siente feliz en Liverpool a la espera de lo que se pueda presentar con el nuevo entrenador del cuadro inglés, quien al parecer tendría dentro de sus planes al extremo de la Selección Colombia.

“Yo estoy muy feliz ahí en Liverpool, es un gran equipo y club, siempre quise jugar ahí, entonces estoy muy contento, tranquilo. No estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en la Selección Colombia que es donde estamos”, aseguró en su momento el jugador.