Kompany tomó decisión con Luis Díaz previo al juego frente a Chelsea en Champions League

El entrenador Vincent Kompany tomó decisión de último momento con Luis Díaz previo al debut en Champions League.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
01:00 p. m.
La espera terminó para los fanáticos del Bayern Múnich y del fútbol europeo. Este miércoles, el conjunto bávaro hará su debut en la Champions League 2025-26 recibiendo al Chelsea en el Allianz Arena, en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del torneo.

La gran noticia llegó en las últimas horas, cuando el entrenador belga Vincent Kompany dio a conocer la nómina titular con la que afrontará este esperado compromiso, confirmando la presencia del colombiano Luis Díaz en el once inicialista.

El estratega sorprendió a muchos por la manera en que configuró su alineación, apostando por un equipo ofensivo para intentar imponer condiciones desde el pitazo inicial. Kompany ha dejado claro que quiere que su equipo sea protagonista en Europa y no dudó en incluir a Díaz como una de sus principales cartas para romper la defensa del conjunto inglés.

Luis Díaz, gran atractivo para el duelo en Múnich

El guajiro se ha convertido en una de las figuras más importantes del Bayern en el inicio de la temporada, gracias a su desequilibrio por las bandas y su capacidad para marcar en los momentos clave. Su inclusión en la titular es una muestra de la confianza que le tiene el cuerpo técnico, que espera que el colombiano marque la diferencia en un duelo que podría definir el liderato del grupo desde el primer día.

La afición bávara aguarda con expectativa su actuación en lo que será su primer partido de Champions vistiendo la camiseta del Bayern.

Un encuentro que promete emociones y espectáculo

El compromiso está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN y Disney+, lo que permitirá que los aficionados en América Latina no se pierdan detalle de este choque de gigantes.

Chelsea, con una plantilla renovada, buscará sorprender en territorio alemán, mientras que el Bayern intentará aprovechar el empuje de su hinchada para iniciar la competencia con una victoria. La decisión de Kompany de apostar por un once ofensivo aumenta la expectativa de un partido dinámico, con goles y mucho espectáculo.

