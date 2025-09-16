Bayern Múnich vs. Chelsea: cuándo y dónde ver el debut de Luis Díaz en Champions League

La UEFA Champions League continuará su primera jornada este miércoles 17 de septiembre y uno de los encuentros más atractivos de la fecha será el que disputen Bayern Múnich y Chelsea en el Allianz Arena. Ambos equipos llegan con la ambición de comenzar con pie derecho su participación en el torneo de clubes más prestigioso del planeta, en el que cada detalle puede marcar la diferencia.

El conjunto bávaro, que en esta temporada tiene como gran novedad la llegada de Luis Díaz, parte como favorito por su solidez en casa y por el gran momento que viven varias de sus figuras. Los dirigidos por Vincent Kompany confían en hacer valer su localía para sumar los tres primeros puntos y enviar un mensaje claro a sus rivales en Europa: el Bayern está para pelear por el título.

Luis Díaz, el gran atractivo para los aficionados

La presencia del colombiano Luis Díaz será uno de los principales focos de atención del partido. El extremo guajiro vivirá su debut oficial en la Champions vistiendo la camiseta del Bayern Múnich, un momento que ha generado gran expectativa tanto en Alemania como en Colombia. Todo apunta a que será titular y que tendrá la oportunidad de desplegar su velocidad y desequilibrio en el frente de ataque.

Díaz llega en buena forma, tras haber sido figura en la Bundesliga en las primeras fechas, y espera redondear su gran inicio de temporada con una actuación destacada en la competencia europea. La afición del Allianz Arena sueña con verlo marcar su primer gol en el torneo y comenzar a escribir su propia historia en el club bávaro.

Un duelo de poder a poder en el Allianz Arena

Chelsea, por su parte, llega motivado y con la intención de dar el golpe en condición de visitante. El equipo inglés sabe que sumar en Múnich sería un envión anímico importante para encarar el resto de la fase de liguilla. Todo está listo para un choque que promete emociones de principio a fin.

RELACIONADO Alisson Becker envía emotivo mensaje a Luis Díaz y lo extraña tras su salida de Liverpool

El compromiso está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá seguirse en vivo por Disney+ para toda Latinoamérica. Los fanáticos esperan un partido vibrante, con dos equipos de gran nivel que buscarán demostrar por qué son candidatos a avanzar a las fases definitivas.

Bayern Múnich vs. Chelsea en vivo