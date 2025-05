“Hace una maravilla y desaparece tres partidos”: exdirectivo del Barcelona se fue contra Luis Díaz

El nombre de Luis Díaz vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del FC Barcelona. El extremo colombiano, figura del Liverpool, ha sido vinculado de manera insistente al club catalán como uno de los posibles refuerzos para el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, no todos en el entorno blaugrana ven con buenos ojos su llegada. Bojan Krkic Sr., exdirector de fútbol del Barça, fue contundente al mostrar su desacuerdo con una eventual contratación del guajiro.

En una entrevista concedida al programa El Bar de Sique de la Cadena Ser, Krkic Sr. cuestionó el rendimiento del delantero colombiano y dejó claro que, si dependiera de él, no lo incorporaría al plantel. "Luis Díaz es un grandísimo jugador, pero sin continuidad en rendimiento. Yo si estuviese en el Barça no le ficharía", expresó tajantemente. Según su análisis, el extremo tiene momentos brillantes, pero no mantiene un nivel constante, algo que considera clave para triunfar en el Camp Nou.

“Te hace maravillas y luego desaparece”: los argumentos de Krkic

El exdirectivo, que en su momento tuvo influencia en decisiones deportivas del club catalán, fue más allá al señalar pasajes irregulares en la carrera del colombiano. "Yo lo he seguido cuando estaba en el Porto y ahora en Liverpool. Es un jugador que te hace maravillas y luego desaparece tres partidos o en un partido te hace media hora brutal y desaparece. En Porto llegó a ser suplente y en Liverpool también por eso", afirmó con tono crítico.

A pesar de esos señalamientos, el nombre de Díaz continúa en carpeta como uno de los perfiles que más seduce al cuerpo técnico y a la directiva barcelonista. No obstante, el jugador aún tiene contrato vigente con el Liverpool hasta junio de 2027, por lo que cualquier posible salida deberá ser negociada.

Mientras tanto, las opiniones divididas sobre su fichaje comienzan a agitar el debate entre los seguidores culés y los aficionados colombianos, que ven en Díaz un talento de clase mundial con potencial para brillar en LaLiga.