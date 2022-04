Primeras críticas para Luis Díaz en su estadía en el Liverpool: “no es el gran fichaje de invierno”

Para nadie es un secreto que todos los aficionados del Liverpool y seguidores colombianos de Luis Díaz están encantados por las grandes actuaciones que ha mostrado el guajiro desde su llegada al equipo inglés, ya que, su rápida adaptación hizo que se robara los corazones de los seguidores del equipo rojo de Inglaterra.

Pero no todo es color de rosa, puesto que, uno de los jugadores más recordados en el Liverpool a lo largo de su historia, pidió tranquilidad y calma con el colombiano, teniendo en cuenta, que hasta ahora está haciendo sus primeros pinitos en la escuadra de Kloop.

John Barnes, exjugador del Liverpool, hablo con el diario The Mirror, asegurando que Luis Díaz, no es el gran fichaje del invierno, como lo han hecho saber varios medios de comunicación en el viejo continente.

"Díaz no es un gran fichaje de enero, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no le costó eso", inicio la entrevista el exjugador del Liverpool de Inglaterra.

De igual manera, dio a conocer que el jugador colombiano, no se podrá acoplar tan rápido en otro club, asegurando que en el Liverpool hay un trabajo más estructurado para traer los fichajes.

"Díaz no hará esto en el Manchester City, no lo hará en el Real Madrid porque Salah se adapta a nuestra forma de jugar, así que, si Mo Salah siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo No creo que lo haga", agregó el exjugador de los ‘reds’.

Por último, hizo un pequeño recuerdo sobre la llegada de Mané y Salah, que llegaron al Liverpool sin mucho bombo, pero que en la actualidad se han convertido en una pieza clave para el esquema de Klopp.

"Muy parecido a cuando vinieron Salah y Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de jugador que quiere", finalizó el exjugador.

Jürgen Klopp y la importancia de Luis Díaz

El técnico alemán, en rueda de prensa, destacó el ingreso del colombiano y demás sustituciones.

Lea también: Klopp destacó la importancia de Luis Díaz en la victoria contra el Everton

“¡Sí! Eso es lo que deben hacer las sustituciones y estamos muy contentos con el impacto de esta temporada, para ser honesto, cuando entran los muchachos. Eso es todo acerca de la mentalidad correcta, estar listo. Hendo llegó tarde, pero su actuación fue absolutamente excepcional y luego, obviamente, Luis [Díaz] y Divock estuvieron involucrados en los goles; eso ayuda más, obviamente, en un partido de fútbol, especialmente cuando juegas contra un bloque tan bajo”