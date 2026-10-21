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Hay nuevo líder en la Liga BetPlay: destronaron al América

Se movió la tabla de posiciones del fútbol colombiano tras los juegos de este miércoles.

Balón Golty Liga BetPlay Dimayor
FOTO: @deportivocalicp

Ángel Ballén

octubre 21 de 2026
08:20 p. m.
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Mientras América de Cali definía su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay, en la Liga aprovecharon para quitarle el primer puesto de la tabla de posiciones que tenía desde la segunda fecha del campeonato de manera ininterrumpida.

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El equipo encargado de destronar a 'La Mechita' fue nada más y nada menos que su rival de patio, el Deportivo Cali, que este miércoles goleó en condición de visitante a Llaneros en Villavicencio, quedándose con el rótulo de nuevo líder de la Liga BetPlay.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con la victoria del Deportivo Cali, el equipo llegó a la primera posición con 29 puntos en 15 partidos jugados. Mientras tanto, América de Cali quedó en el segundo puesto con 28 unidades y un juego menos.

El otro equipo que dejó pasar la oportunidad de subirse al trono del FPC fue Atlético Nacional tras su derrota ante Cúcuta Deportivo, por lo que quedaron con 26 puntos, aunque solamente tienen 13 partidos jugados, por lo que todavía tienen varios juegos por delante para asaltar el liderato.

Este miércoles también se jugará el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares en El Campín, clave para definir la clasificación.

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