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América no quiso sorpresas y goleó a Barranquilla FC en la Copa BetPlay

Barranquilla había eliminado a Junior y Millonarios, pero América de Cali no tuvo piedad y se clasificó a la semifinal.

América de Cali eliminó a Barranquilla en Copa BetPlay
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

octubre 21 de 2026
09:21 p. m.
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Barranquilla FC se metió en contra de todo pronóstico a los cuartos de final de la Copa BetPlay. El equipo había eliminado a Junior y Millonarios en las fases anteriores y quería seguir dando la sorpresa ante América de Cali, pero fueron eliminados de manera contundente.

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'La Mechita' llegó al Romelio Martínez con sus habituales titulares y en el primer tiempo liquidó la historia. Sobre el arranque de partido llegó el primer gol por parte de Ómar Bertel y aunque los locales intentaron jugar mano a mano, goles de Tomás Ángel y Edson Tortolero mandaron el juego al descanso con un 3-0 en el marcador.

Para la segunda mitad, Barranquilla siguió intentando hacer daño, pero el portero Jean Fernandes estaba inspirado y mantuvo su arco en cero. Sobre el minuto 70 apareció nuevamente Tomás Ángel para sellar su doblete y poner el 4-0 definitivo en el marcador.

Con esto, se termina la historia del equipo revelación del campeonato, que ahora mismo está sufriendo en la segunda división del fútbol colombiano ocupando la última casilla de la tabla de posiciones en este segundo semestre.

¿Quién será el rival de América de Cali en semifinales?

Tras la goleada de América ante Barranquilla, el equipo aseguró un cupo en las semifinales de la Copa BetPlay y ahora tendrá que enfrentarse a Internacional de Bogotá, equipo que avanzó de ronda tras vencer por 4-1 a Llaneros en el estadio de Techo.

Cabe recordar que las llaves a partido único se definieron solamente para los partidos de octavos y cuartos de final. Es decir, las semis y la gran final del campeonato volverán a jugarse ida y vuelta.

De esta llave saldrá uno de los finalistas, mientras que en el otro lado del cuadro está Atlético Nacional esperando por un rival entre Independiente Santa Fe y Once Caldas.

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