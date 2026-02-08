CANAL RCN
Los tres shows de medio tiempo más caros en la historia del Super Bowl

Según estimaciones, cada minuto de espectáculo puede costar alrededor de un millón de dólares.

Eminem, 50 Cent, Dr. Dre: el show de medio tiempo del Super Bowl
Show de medio tiempo del Super Bowl - Foto: AFP

febrero 08 de 2026
01:13 p. m.
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en un evento tan esperado como el partido mismo. Con producciones cada vez más ambiciosas, efectos visuales impactantes y la participación de las estrellas más grandes de la música, estos shows han alcanzado presupuestos millonarios.

Según estimaciones, cada minuto de espectáculo puede costar alrededor de un millón de dólares, y aunque los artistas no reciben pago por su actuación, la exposición mundial compensa con creces.

Beyoncé en 2013: un despliegue de poder femenino

El show de Beyoncé en el Super Bowl XLVII (2013) es considerado uno de los más caros de la historia. Con un montaje que incluyó pantallas gigantes, efectos de iluminación de última generación y la esperada reunión con Destiny’s Child, la producción alcanzó cifras millonarias.

La presentación fue vista por más de 100 millones de personas y consolidó a Beyoncé como una de las artistas más influyentes del pop global.

The Weeknd en 2021 y Rihanna en 2023: lujo y espectáculo

En el Super Bowl LV (2021), The Weeknd invirtió parte de su propio dinero para elevar la producción, que incluyó un laberinto de espejos y un ejército de bailarines con vendajes en el rostro.

El costo total superó los 13 millones de dólares. Dos años después, Rihanna protagonizó el Super Bowl LVII (2023) con un show que destacó por plataformas flotantes y un despliegue tecnológico sin precedentes, convirtiéndose en otro de los espectáculos más caros de la historia.

