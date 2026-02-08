Falcao García vuelve a Palmaseca: clásico añejo entre Cali y Millonarios

Deportivo Cali y Millonarios volverán a verse las caras este domingo 8 de febrero en una nueva edición del clásico añejo del fútbol colombiano, uno de los enfrentamientos más tradicionales del país. El duelo, que se disputará en el estadio del conjunto azucarero, enfrentará a dos instituciones con amplia historia en el rentado nacional y que a lo largo de las décadas han protagonizado partidos memorables.

Este compromiso llega con realidades distintas para ambos equipos en la tabla de posiciones. Mientras el Deportivo Cali se mantiene dentro del grupo de los ocho con seis puntos, Millonarios atraviesa un arranque complicado y apenas suma una unidad de doce posibles, situación que lo obliga a buscar un resultado positivo en territorio vallecaucano.

El regreso de Falcao a Palmaseca

Uno de los principales atractivos del partido será el retorno de Radamel Falcao García al estadio del Deportivo Cali. El delantero ya había sido protagonista en ese escenario en febrero de 2025, cuando recibió un homenaje especial en su primera visita con la camiseta de Millonarios.

Ahora, el ‘Tigre’ volverá a Palmaseca en un contexto diferente, con la misión de aportar goles y liderazgo en un momento en el que el equipo capitalino necesita resultados. Su presencia genera expectativa tanto entre los hinchas embajadores como entre los seguidores del fútbol colombiano, que ven en el atacante a una de las grandes figuras del campeonato.

Debut de Fabián Bustos en el banquillo embajador

El partido también marcará el estreno oficial de Fabián Bustos como entrenador de Millonarios. El técnico argentino asumió recientemente el cargo y tendrá su primera prueba en un escenario exigente, ante un rival histórico y con la presión de mejorar el rendimiento del equipo.

Millonarios llega con la necesidad de sumar para salir de la parte baja de la tabla, mientras que el Deportivo Cali buscará aprovechar su localía para consolidarse en los primeros puestos del campeonato. El choque, por tanto, se perfila como un duelo intenso, con dos equipos obligados a responder a las expectativas de sus hinchadas.

El encuentro está programado para este domingo a partir de las 6:20 de la tarde y contará con transmisión de Win Sports +, en lo que promete ser otro capítulo vibrante de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol colombiano.