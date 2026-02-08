CANAL RCN
Deportes

Reconocido ciclista y excompañero de Rigoberto Urán fue detenido por grave delito en Europa

Este deportista fue detenido tras un control de las autoridades en pleno centro de Nápoles.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante varios años, el ciclismo ha sido testigo de múltiples ascensos y caídas, esto además de historias que son desconcertantes como la de Andrea Piccolo. Lo que comenzó como una carrera brillante en el pelotón internacional se ha transformado, en menos de dos años, en una carrera que mezcla dopaje, plataformas de contenido para adultos y, finalmente, delitos de falsificación de moneda.

La carrera descendente de Piccolo comenzó a hacerse pública en junio de 2024. El ciclista italiano, que llegó a vestir la "maglia roja" de líder en La Vuelta a España 2023, fue despedido de forma fulminante por su equipo, el EF Education-EasyPost, equipo donde compartió con los colombianos Rigo Urán y Esteban Chaves.

¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj
RELACIONADO

¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj

La razón no fue un simple bajo rendimiento, sino un incidente de extrema gravedad: las autoridades italianas lo interceptaron al entrar al país bajo la sospecha de transportar hormona de crecimiento humano (HGH).

A partir de ese momento, su licencia fue suspendida y su nombre desapareció de las grandes competiciones, dejando un vacío donde antes había una de las promesas más interesantes del deporte pedal.

Piccolo fue detenido en Europa por llevar euros falsos

Recientemente, el nombre de Andrea Piccolo volvió a los titulares policiales. Durante un control rutinario de los Carabinieri en la Piazza Municipio de Nápoles, los agentes detuvieron un Porsche Macan con matrícula de San Marino. Al volante se encontraba Piccolo, acompañado por otros dos hombres.

La inspección del vehículo reveló un compartimento oculto cerca de la caja de dirección donde se hallaron 2,000 euros en billetes falsos de 20 euros, envueltos en papel de periódico. Además del dinero falso, la policía confiscó una porra telescópica, un objeto considerado arma ofensiva.

De ser una de las figuras llamadas a liderar el ciclismo italiano, Piccolo se encuentra hoy atrapado en una red de escándalos que parecen haber sentenciado definitivamente cualquier posibilidad de redención deportiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Falcao García vuelve a Palmaseca: clásico añejo entre Cali y Millonarios

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras los partidos de este sábado: hay novedades

Brasil

Futbolista convulsionó en el Maracaná ante Flamengo: video angustiante

Otras Noticias

Enfermedades

Cáncer de colon: ¿se está convirtiendo en el más mortal entre adultos jóvenes?

El cáncer colorrectal se ha convertido en una preocupante tendencia, según recientes investigaciones.

Cartagena

Cartagena atiende emergencias en la Avenida Santander tras el impacto del nuevo frente frío

Las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución por la Avenida Santander y se atiendan las recomendaciones.

Trabajo

Estas son las personas que deben actualizar el RUT para este año 2026: multas serán grandes

Educación

¿Por qué la línea sobre la letra “ñ” es curva?

Gaza

Dirigente de Hamás aseguró que el movimiento no renunciará a sus armas