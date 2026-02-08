Reconocido ciclista y excompañero de Rigoberto Urán fue detenido por grave delito en Europa

Durante varios años, el ciclismo ha sido testigo de múltiples ascensos y caídas, esto además de historias que son desconcertantes como la de Andrea Piccolo. Lo que comenzó como una carrera brillante en el pelotón internacional se ha transformado, en menos de dos años, en una carrera que mezcla dopaje, plataformas de contenido para adultos y, finalmente, delitos de falsificación de moneda.

La carrera descendente de Piccolo comenzó a hacerse pública en junio de 2024. El ciclista italiano, que llegó a vestir la "maglia roja" de líder en La Vuelta a España 2023, fue despedido de forma fulminante por su equipo, el EF Education-EasyPost, equipo donde compartió con los colombianos Rigo Urán y Esteban Chaves.

La razón no fue un simple bajo rendimiento, sino un incidente de extrema gravedad: las autoridades italianas lo interceptaron al entrar al país bajo la sospecha de transportar hormona de crecimiento humano (HGH).

A partir de ese momento, su licencia fue suspendida y su nombre desapareció de las grandes competiciones, dejando un vacío donde antes había una de las promesas más interesantes del deporte pedal.

Piccolo fue detenido en Europa por llevar euros falsos

Recientemente, el nombre de Andrea Piccolo volvió a los titulares policiales. Durante un control rutinario de los Carabinieri en la Piazza Municipio de Nápoles, los agentes detuvieron un Porsche Macan con matrícula de San Marino. Al volante se encontraba Piccolo, acompañado por otros dos hombres.

La inspección del vehículo reveló un compartimento oculto cerca de la caja de dirección donde se hallaron 2,000 euros en billetes falsos de 20 euros, envueltos en papel de periódico. Además del dinero falso, la policía confiscó una porra telescópica, un objeto considerado arma ofensiva.

De ser una de las figuras llamadas a liderar el ciclismo italiano, Piccolo se encuentra hoy atrapado en una red de escándalos que parecen haber sentenciado definitivamente cualquier posibilidad de redención deportiva.