Presidente Petro pide investigar hidroeléctricas por inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar

La investigación ordenada por el mandatario busca establecer si las hidroeléctricas retuvieron agua para favorecer contratos de venta de energía a precios elevados.

Una operación se estaba construyendo: Gustavo Petro sobre presuntas acciones de EE.UU.
Foto: Presidencia de Colombia

febrero 08 de 2026
01:01 p. m.
El presidente Gustavo Petro ordenó una investigación inmediata sobre el manejo de las represas hidroeléctricas del país, tras las graves inundaciones registradas en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar a causa de la temporada de lluvias que atraviesa Colombia.

Según el mandatario, además de la crisis climática causada por un frente frío ártico, el desbordamiento de aguas estaría relacionado con la operación irregular de embalses como Urrá e Hidroituango.

Petro acusa a Urrá de operar con niveles irregulares: exige la renuncia de su gerente

A través de su cuenta de X, el presidente denunció que las represas se encontraban “súper llenas” y que, pese a la supuesta escasez de gas reportada en semanas anteriores, se desperdició energía hídrica al liberar más de 2.500 toneladas de agua por segundo, provocando daños en viviendas campesinas y urbanas. “Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental”, afirmó.

El jefe de Estado señaló directamente al gerente de Urrá, quien habría mantenido el embalse por encima del nivel permitido durante el 27% de los días en los últimos dos meses, y pidió su renuncia.

Petro ordena investigar posible manipulación de embalses

También exigió a la Asociación de Generadores de Energía pronunciarse sobre lo ocurrido y cuestionó la falta de acción de las superintendencias y magistrados frente a lo que calificó como “codicia” de las empresas del sector.

La investigación ordenada por Petro busca establecer si las hidroeléctricas retuvieron agua para favorecer contratos de venta de energía a precios elevados, en detrimento de las comunidades afectadas y de la seguridad energética del país.

