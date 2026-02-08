CANAL RCN
Exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado: confirma su familia

A través de su cuenta oficial en X, el hijo del exdiputado fue quien confirmó la información. Guanipa llevaba ocho meses en prisión.

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
12:30 p. m.
Sobre la mañana de este domingo 8 de febrero se conoció información sobre el exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa.

Confirman la excarcelación de Juan Pablo Guanipa

Las versiones preliminares indicaron que fue excarcelado, según informó su familia a través de un mensaje difundido en la red social X.

El anuncio fue publicado por su hijo, Ramón, quien señaló que la liberación se produjo sobre el medio día y que, tras más de ocho meses de prisión y más de un año y medio de separación, la familia podrá reencontrarse próximamente.

En el mismo mensaje, calificó la detención como injusta y aprovechó para reiterar un llamado por la situación de otras personas privadas de la libertad en el país.

“Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados”, expresó Ramón y también exigió la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los considerados presos políticos.

Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre las condiciones de la excarcelación ni pronunciamientos de las autoridades sobre este caso.

Por su parte, la líder opositora y Nobel de Paz, María Corina Machado expresó su emoción ante la noticia y aseguró que no veía la hora de reencontrarse con él: “¡Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos”.

Tras conocerse la excarcelación, en su mismo perfil fue compartido un video del exdiputado enviando un mensaje de tranquilidad.

Primer mensaje de Juan Pablo Guanipa tras su liberación

Cabe mencionar que el 23 de mayo de 2025 se confirmó el secuestro de Guanipa. En su mismo perfil de X compartieron un extenso mensaje: “Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolas Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin”.

También dijo que desconocía cuál iba a ser su situación en los días y semanas siguientes, pero aseguró que mantenía la confianza de un desenlace favorable para la causa que defiende.

A lo largo del mensaje, reiteró llamados a la resistencia pacífica y a la perseverancia de los venezolanos dentro y fuera del país.

 

