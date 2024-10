Luis Díaz recibió prestigiosa nominación en Inglaterra: cómo y dónde votar por el colombiano

Luis Díaz ha firmado brillante comienzo de temporada con el Liverpool en Inglaterra. En seis partidos que se han disputado en la Premier League, el colombiano ha marcado un total de cinco tantos, poniéndolo como uno de los goleadores por detrás de Erling Haaland.

Gracias a este excelso inicio, Luis Díaz recibió una importante nominación en suelo británico. Junto a su compañero Ryan Gravenberch entre otras figuras del fútbol inglés como Cole Palmer, Ollie Watkins y Harvey Barnes, Lucho está nominado al mejor jugador del mes.

Desde la cuenta oficial de la Premier han destacado al guajiro de la siguiente manera: “el extremo colombiano Díaz anotó cuatro goles en el mismo número de partidos. Marcó un impresionante doblete en la primera mitad en la victoria por 3-0 ante el Manchester United antes de volver a anotar dos veces en la victoria en casa sobre el AFC Bournemouth por el mismo marcador”.

¿Cómo y dónde votar por Luis Díaz?

La elección del ganador la harán los propios hinchas de todo el mundo a través de la página oficial de EA Sports. ,

Allí, la figura de Luis Díaz aparece para votar y ser elegido como mejor jugador del mes. Su equipo, el Liverpool, ha destacado también esta nominación.

"El dúo del Liverpool se encuentra entre los ocho hombres nominados, y cada uno de ellos jugó su papel en los reds, sumando nueve puntos de 12 posibles. Díaz anotó dos goles en la victoria por 3-0 ante el Manchester United y luego anotó otro doblete contra el AFC Bournemouth, mientras que la constante calidad de Gravenberch en el mediocampo le ha valido amplios aplausos”, dicen desde el club.

Usted solo tiene que entrar en la página oficial de la Premier League, buscar el hipervínculo que dice “Vote HERE for your EA SPORTS Player of the Month” y eso redireccionará a la web de EA Sports.