Luis Díaz y la fría advertencia para sus compañeros en la Selección Colombia tras golear a Venezuela

Luis Díaz terminó siendo una de las principales figuras de la Selección Colombia en la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. El guajiro fue el máximo goleador del combinado nacional con 7 tantos, marcando en juegos clave como ante Argentina y Brasil.

Luego de que se lograra sellar la clasificación a la Copa del Mundo de manera contundente, goleando a Bolivia y Venezuela, el hombre del Bayern Múnich habló con la cabeza fría y pidió a sus compañeros no bajar la guardia de cara a lo que se viene.

Luis Díaz y lo que habló con Luis Suárez tras su 'póker'

En diálogo con los medios de la Federación Colombiana de Fútbol, 'Lucho' fue consultado sobre los cuatro goles que marcó Luis Suárez, a lo que comentó que lo felicitó, elogiando su rendimiento, pero le hizo el llamado a tener los pies en la tierra.

Lo felicité porque venía trabajando. Aprovecho la oportunidad para decirles que sigan así, que no han ganado nada. De eso se trata el fútbol, de seguir con los pies sobre la tierra. De trabajar igual, que se viene lo más importante, prepararse para el Mundial y para esa lista del profe que va a ser definitiva.

Díaz resaltó que lo más importante será en la Copa del Mundo, pero destacó que se rompió la mala racha en ataque. "Suárez hizo un trabajo increíble, Córdoba también entró y marco. Necesitamos de eso, en partidos anteriores se desperdiciaron esas ocasiones, pero bueno, se pudo salir de esa adversidad".

La lucha por ser los delanteros de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo se ha destacado por jugador solamente con un delantero. Ante esto, Díaz insiste en que es probable que para el Mundial, el técnico solo incluya a dos o tres jugadores por posición, por lo que el rendimiento debe seguir estando por lo alto.

Luis Suárez puso pie y medio en el Mundial, pero debe competir con Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Mateo Cassierra y hasta el mismo Dayro Moreno, quienes son los '9' que ha citado el argentino y han sumado minutos a lo largo de su proceso.