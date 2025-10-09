CANAL RCN
Deportes Video

Atención| se reveló una novedad de última hora en el contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Tras la clasificación al Mundial 2026, hubo un cambio a tener en cuenta en el contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. ¿Cuál fue?

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
04:26 p. m.
La Selección Colombia, que llegó a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas sin poder ganar hace seis partidos, logró recuperarse y terminó su camino hacia el Mundial 2026 de la mejor manera.

En la fecha 17, en el Metropolitano de Barranquilla, la 'tricolor' se impuso 3-0 contra Bolivia y aseguró su clasificación a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Néstor Lorenzo reveló el regaño que 'les pegó' a jugadores de Colombia en entretiempo

Además, en la última jornada, que se disputó el 9 de septiembre de 2025, la Selección Colombia jugó vs. Venezuela, en el estadio Monumental de Maturín, y ganó 3-6 con una actuación soñada de Luis Javier Suárez.

Con esos resultados, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron 28 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y quedaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones, tan solo detrás de Argentina (38 puntos) y Ecuador (29 puntos).

Por lo tanto, este 10 de septiembre se reveló una novedad en el contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia. ¿Cuál fue?

Esto fue lo que habría pasado con el contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Según informó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, el contrato de Néstor Lorenzo se renovará automáticamente este mismo miércoles tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026.

"Hoy se renueva automáticamente, tras haber conseguido el cupo al Mundial 2026, el contrato de Néstor Lorenzo con la Federación Colombiana", inició planteando el periodista.

"Por ahora, el vínculo del entrenador argentino será hasta que acabe la participación de la Selección en la cita mundial", concluyó.

Néstor Lorenzo exaltó el proceso de la Selección Colombia tras la clasificación al Mundial 2026

Luego del partido en Maturín, Néstor Lorenzo entregó unas declaraciones en la rueda de prensa e indicó que está orgulloso de sus jugadores.

Carlos Antonio Vélez explotó y le contestó sin filtro a Néstor Lorenzo

"El balance tiene que ver con todo el proceso desde que llegamos en el 2023. Ya son dos años y medio donde sin duda hubo algunos altibajos, pero el equipo siempre fue protagonista, salió a buscar los partidos y en eso tenemos que seguir creciendo y mejorando", afirmó Néstor Lorenzo.

"Nos supimos reponer, eso es lo importante, pero el equipo yo sé lo que tiene y por eso uno les pide lo que son capaces de dar. Estoy orgulloso de este grupo que siempre saca lo mejor en el momento justo", concluyó.

 

