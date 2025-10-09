Periodista venezolano 'disminuyó' a Colombia y aseguró que su selección ganaría 'bien': revelan video

La Selección de Venezuela llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la posibilidad de quedarse con el cupo para jugar el repechaje y seguir soñando con clasificar a su primer Mundial.

La 'vinotinto' necesitaba vencer a la Selección Colombia o esperar que Bolivia no pudiera ganarle a Brasil en El Alto.

Sin embargo, aunque la Selección de Venezuela se fue arriba en el marcador en dos oportunidades, terminó perdiendo 3-6 ante la 'tricolor'.

Además, Bolivia, en condición de local, se jugó una final vs. Brasil y obtuvo la victoria con un gol de penalti de Miguel Terceros.

Antes de la fecha definitiva, Álex Candal, el periodista venezolano que trabaja en DSports, aseguró que estaba convencido de que la Selección de Venezuela iba a ganarle sin ningún problema a Colombia.

Por lo tanto, tras lo sucedido en Maturín, sus declaraciones están siendo virales. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el comunicador? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Álex Candal, el periodista venezolano, aseguró que la 'vinotinto' le ganaría sin inconvenientes a la Selección Colombia

Álex Candal, en un programa de DSports del pasado 3 de septiembre de 2025, se mostró confiado con la victoria de la Selección de Venezuela vs. Colombia. De hecho, auguró un resultado de 2-0 o 3-1.

"Sí, le vamos a ganar a Colombia. Estoy completamente seguro de que les ganamos, pero segurísimo", comenzó afirmando el periodista.

"Y además bien, 2-0 o 3-1, pero bien. Todo esto por el amor propio de los jugadores venezolanos, las ganas del partido y el rival. Yo creo que si Colombia no hubiera llegado clasificado también se le iban a doblar las piernas, en cambio, si ya viene clasificado va a jugar sin nada que perder y eso nos puede perjudicar un poco", complementó Álex Candal.

El video de sus declaraciones es el siguiente:

Así terminó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la victoria de la Selección Colombia vs. Venezuela

En la última fecha, Colombia le ganó a Venezuela, Ecuador se impuso ante Argentina, Bolivia venció a Brasil, Paraguay sumó de a tres vs. Perú y Chile empató en condición de local con Uruguay.

Fue así como la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: