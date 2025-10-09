Luis Suárez: de qué equipo es hincha en Colombia y su breve paso por el FPC

Luis Javier Suárez es la sensación luego de su inesperada actuación en la visita de la Selección Colombia a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pues se despachó con un 'póker' de goles, siendo el primer futbolista colombiano que lo consigue en un partido oficial.

Suárez sorprendió a más de uno, pues no todo el mundo lo tenía en el radar. Sin embargo, después de su brillante actuación, se dieron a conocer detalles clave sobre su vida y sobre sus inicios en el fútbol profesional.

¿De qué equipo es hincha Luis Javier Suárez en Colombia?

Uno de los primeros datos que se reveló sobre el goleador samario, es que es hincha del equipo de su tierra: el Unión Magdalena. En ocasiones, ha subido a sus redes sociales publicaciones alusivas al 'Ciclón Bananero'.

En su momento, en diálogo con Caracol Radio, Suárez expresó su amor por este club desde niño y manifestó que le gustaría vestir esta camiseta. "Soy hincha desde pequeño del Unión Magdalena (...) Lo sigo mucho, intento verlo seguido, pero el club está en una situación complicada desde hace varios años y la ciudad merece un cambio de rumbo".

¿Luis Javier Suárez jugó en el fútbol colombiano?

Aunque no hay gran recuerdo de Suárez en el FPC, el delantero de 27 años sí comenzó su carrera en Colombia. Muy joven arribó a Leones de Itagüí. En 2015, fue presentado como nuevo jugador de la categoría sub-17 de este club, donde destacó para llegar al primer equipo.

Su primer partido como profesional fue en octubre de ese año, en la derrota por 3-1 ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo de fase regular de la segunda división. Entre tanto, su primer gol llegó en un duelo ante Deportivo Pereira.