Macnelly Torres se arrepiente de haberle dado la '10' a James Rodríguez: polémica razón

Desde hace 11 años, James Rodríguez se adueñó de la '10' de la Selección Colombia. El volante del Rayo Vallecano le heredó este dorsal a Macnelly Torres, quien reveló que se arrepiente de habérsela cedido antes de tiempo. El exjugador barranquillero, de 39 años, siente que esta decisión influyó en su ausencia del Mundial de Brasil 2014.

El primer número que portó Rodríguez fue el '5'. El 11 de octubre de 2011, día en el que hizo su debut oficial con la 'amarilla', fue titular contra Bolivia en el Estadio Hernando Siles. Los comandados por Leonel Álvarez se impusieron por 1-2, con goles de Dorlan Pabón y Radamel Falcao García. El volante cucuteño jugó los 90' y Giovanni Moreno, quien lució la '10', se quedó en el banco de suplentes.

Al mes siguiente, Colombia recibió a Venezuela y Rodríguez usó la mítica casaca por primera vez en su historia. Álvarez no llamó ni a Moreno, ni a Torres para ese compromiso contra la 'vinotinto', el cual terminó igualado 1-1. El 7 de septiembre de 2012, José Néstor Pékerman convocó a James y 'Mac' para recibir a Uruguay.

El exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló que el estratega argentino le hizo una petición para que Rodríguez usará la '10'.

"James Rodríguez usaba la 10 y yo la 20, yo venía de mucho tiempo atrás y tengo una anécdota, como yo vengo de dos procesos anteriores, a él (James) José Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho, cuando yo llegó a la era Pékerman el profe me llama, me cita a la habitación, no lo conocía y me habló y me dijo que me traía porque quiero esto de ti. Al final de la charla me dice, 'te quiero pedir un favor muy especial, ¿le puedes dejar el numero 10 a James?'", reveló Torres, en una conversación con el cantante Yeison Jiménez.

Macnelly Torres se arrepiente de haberle dado el '10' a James Rodríguez

“Yo le dije, 'hágale profe'. Me pidió ese favor, yo en su momento no lo tomé mal, pero tengo que decir que con el paso de los años me arrepentí de ceder el numero", agregó el otrora futbolista atlanticense.

"No fue por nada malo, pero uno a veces debe sentar posición en algunos momentos, eso marca el rumbo de algunas cosas. Primera vez que lo hablo públicamente, abrí la puerta para que me dijeran que no voy al Mundial", sentenció.

Macnelly Torres elogió a James Rodríguez

"Para mí es el mejor, porque él tiene la combinación de ser no solamente ser el mejor futbolista, sino por la carrera que tuvo que pasó por los mejores equipos", agregó el campeón de la Copa Libertadores 2016.

Rodríguez y Torres terminaron jugando 18 partidos juntos en la Selección Colombia. Tuvieron grandes actuaciones como contra Venezuela, cuando ambos anotaron para darle el triunfo al combinado nacional.