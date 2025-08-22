Macnelly Torres se fue con todo contra José Pékerman: "Me utilizó"

No es un secreto que Macnelly Torres fue uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en el camino a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sin embargo, el técnico José Pékerman decidió no convocarlo para este torneo, tras la decisión del volante de irse a jugar a Arabia Saudita.

RELACIONADO Pibe Valderrama lanzó indirecta a Néstor Lorenzo con Dayro Moreno tras clasificación del Once

Más de una década después, el exjugador se refirió a ese momento de su carrera y habló fuerte contra Pékerman, asegurando que no conoce las razones por las cuales no fue llevado a la cita orbital. Se extrañó luego de participar en la última gira de amistosos y luego no aparecer en la lista de 23 convocados.

¿Qué dijo Macnelly Torres sobre la decisión de José Pékerman?

En diálogo con el pódcast 'Agradable y Claro', indicó. "Ese fue un momento muy duro porque cuando a mí me dicen que no voy al Mundial me llama el mismo Pékerman, yo estaba a punto de jugar un partido con mi equipo en Arabia y me lo dijo tajantemente".

Había una lista de treinta y pico, pero yo no estoy en esa lista. Ellos me sacan del todo y la razón... no la sé. A Bogotá iban treinta y pico y quedaban 23, yo no estoy. Me dijo 'no vas a estar en la lista definitiva para ir al Mundial'.

En la entrevista, 'Mac' todavía habla con dolor de ese momento de su carrera. "Es que no me dieron razón. Lo más duro de todo es que aparecen jugadores que no estuvieron ni en un partido de la Eliminatoria. Después aparecieron las versiones de Pékerman con el representante y yo creo que va por esa línea".

El descargo de Macnelly Torres contra José Pékerman

Torres recordó que a pesar de que no fue al Mundial de Brasil, luego volvió a ser convocado para los partidos de la Eliminatoria rumbo al campeonato en Rusia. "Yo te voy a decir la verdad aquí, yo creo que a mí me estaban utilizando, pero yo siempre lo dije, 'yo juego para mi selección'. Me estaban usando para lo bueno, para que mi selección ganara".

Reveló que Pékerman lo citó para una conversación en privado, donde manifestó que no existía ningún tipo de rencor por lo vivido en ese momento. "Para mí estar aquí es un premio por lo que estoy haciendo en mi equipo", fue lo que le dijo al entrenador en su momento.