CANAL RCN
Deportes

Pibe Valderrama lanzó indirecta a Néstor Lorenzo con Dayro Moreno tras clasificación del Once

El referente de la Tricolor pidió al delantero para la próxima jornada de eliminatorias.

Pibe Valderrama sobre Dayro Moreno
Foto: AFP / Instagram Pibe valderrama

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 19 de agosto, Once Caldas logró quedarse con el tiquete a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer de manera contundente a Huracán de Argentina.

El conjunto albo, con una actuación sublime de Dayro Moreno, venció al Globo por un marcador de 3-1, dejando el global en 4-1 y con el paso a la siguiente instancia del torneo continental.

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026
RELACIONADO

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026

El doblete de Dayro lo sigue consolidando como el goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Un total de 370 dianas ostenta el delantero.

Pibe Valderrama lanzó indirecta a Néstor Lorenzo por Dayro

El excelente presente de Dayro ha generado un sinnúmero de reacciones a nivel nacional e internacional.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el mítico Carlos 'Pibe' Valderrama, quien mediante sus redes sociales lanzó indirecta a Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico de cara a la próxima fecha de eliminatorias.

El referente publicó un mensaje donde se citaba un video de los goles que marcó Dayro ante Huracán.

"Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido", publicó.

Esta no es la primera vez que el legendario capitán de la Tricolor pide la convocatoria de Dayro.

En abril de este año, cuando se encontraron en el aeropuerto, le lanzó elogios: “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección".

Cabe recordar que uno de los mayores dolores de cabeza para Néstor Lorenzo en los últimos meses ha sido la falta de gol.

La tricolor ha marcado un total de cuatro goles en cuatro partidos, dejando un panorama complicado pensando en la clasificación al Mundial de 2026.

¿Cuándo es la próxima fecha de eliminatorias?

Las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 son las siguientes:

Fecha 17: Jueves, 4 de septiembre de 2025

  • Paraguay vs. Ecuador
  • Argentina vs. Venezuela
  • Uruguay vs. Perú
  • Colombia vs. Bolivia
  • Brasil vs. Chile

Fecha 18: Martes, 9 de septiembre de 2025

  • Ecuador vs. Argentina
  • Venezuela vs. Colombia
  • Perú vs. Paraguay
  • Bolivia vs. Brasil
  • Chile vs. Uruguay
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Lamine Yamal presumió el regalo que le dio Luis Díaz: qué es y cuánto cuesta

Once Caldas

¿Cuándo y contra quién jugará Once Caldas los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Millonarios

David González se juega su continuidad en Millonarios este miércoles: hora y TV

Otras Noticias

Artistas

Westcol se habría rapado tras perder su última pelea de boxeo: una foto que subió reveló cómo luce

El reconocido streamer perdió una pelea de boxeo con Mario Bautista, el influencer mexicano. ¿Hubo consecuencias?

Asesinatos en Colombia

Exparamilitar pagará 40 años por la masacre y desaparición de siete agentes del CTI en Cesar

El hombre participó en la retención, asesinato y ocultamiento de los cuerpos.

Ucrania

Viral: mercenarios colombianos fueron humillados por soldados del Ejército de Ucrania

Turismo

Dan a conocer fecha oficial en la que reabrirán importante aeropuerto en Colombia: viajeros atentos

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal