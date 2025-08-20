Pibe Valderrama lanzó indirecta a Néstor Lorenzo con Dayro Moreno tras clasificación del Once

Este martes 19 de agosto, Once Caldas logró quedarse con el tiquete a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer de manera contundente a Huracán de Argentina.

El conjunto albo, con una actuación sublime de Dayro Moreno, venció al Globo por un marcador de 3-1, dejando el global en 4-1 y con el paso a la siguiente instancia del torneo continental.

El doblete de Dayro lo sigue consolidando como el goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Un total de 370 dianas ostenta el delantero.

Pibe Valderrama lanzó indirecta a Néstor Lorenzo por Dayro

El excelente presente de Dayro ha generado un sinnúmero de reacciones a nivel nacional e internacional.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el mítico Carlos 'Pibe' Valderrama, quien mediante sus redes sociales lanzó indirecta a Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico de cara a la próxima fecha de eliminatorias.

El referente publicó un mensaje donde se citaba un video de los goles que marcó Dayro ante Huracán.

"Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido", publicó.

Esta no es la primera vez que el legendario capitán de la Tricolor pide la convocatoria de Dayro.

En abril de este año, cuando se encontraron en el aeropuerto, le lanzó elogios: “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección".

Cabe recordar que uno de los mayores dolores de cabeza para Néstor Lorenzo en los últimos meses ha sido la falta de gol.

La tricolor ha marcado un total de cuatro goles en cuatro partidos, dejando un panorama complicado pensando en la clasificación al Mundial de 2026.

¿Cuándo es la próxima fecha de eliminatorias?

Las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 son las siguientes:

Fecha 17: Jueves, 4 de septiembre de 2025

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Fecha 18: Martes, 9 de septiembre de 2025