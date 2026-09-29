"El club es inocente": Comunicado del Manchester City después de que la Premier League confirmará su culpabilidad

La Premier League ha hecho oficial este martes 29 de septiembre que el Manchester City fue declarado culpable de múltiples delitos financieros por parte de la comisión independiente de investigar el caso. "Con su conducta, el club tenía la clara intención de eludir las normas de la Premier League", informó la comisión según el comunicado oficial emitido por la Premier League.

Por su parte, Manchester City se ha pronunciado y afirma que se siente decepcionado y sorprendido, y la primera frase de su comunicado es: "El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League". Además, afirmaron que cuentan con todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y que, mientras la investigación siga en curso, el club tendrá restricciones frente a lo que puedan declarar.

¿De qué fue acusado el Manchester City?

Según la comisión independiente, el Manchester City incurrió en los siguientes delitos entre las temporadas 2009/2010 y 2017/2018:

- Organizó contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

- Presentó cuentas falsas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y reguladores del fútbol

- Incumplió significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

- Cometió múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga (tres de los cuatro presuntos incumplimientos fueron confirmados).

Además, informaron que 'City' realizó acuerdos comerciales ficticios con varios de sus patrocinadores, incluido el grupo árabe dueño del equipo, y todo con el fin de aparentar cumplir las normas financieras".

Sanciones que podría recibir el Manchester City

El Manchester City tiene hasta el 2 de octubre para presentar su apelación y, a partir de la investigación de la comisión independiente, la Premier League determinará las sanciones correspondientes.

Dentro de las posibles históricas sanciones que podría recibir, la multa económica sería la menos dolorosa, pues podría perder una cantidad importante de puntos que significarían su descenso, ser expulsado de la Premier League o la retirada de todos los títulos obtenidos durante ese periodo de tiempo.