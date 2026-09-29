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"Nos tendrían que echar a todos mañana": Bolillo Gómez después de perder 6-0 con su selección

El 'Bolillo' Gómez acumula 15 derrotas en 25 partidos dirigidos con la selección de El Salvador sumando amistosos y oficiales.

Explosivas declaraciones del 'Bolillo' tras perder 6-0.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
11:54 a. m.
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Por la segunda fecha de la Liga de Naciones Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), Guatemala goleó a El Salvador 6-0; el club visitante tiene como entrenador al colombiano Hernán Darío Gómez y las declaraciones brindadas una vez finalizado el partido le están dando la vuelta a todo el mundo del fútbol en esta parte del continente.

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El Salvador se ubica en la quinta posición del grupo que comparte con Surinam, Guatemala, Honduras, Jamaica y Martinica; en el último juego, venció por la mínima diferencia a Martinica, pero la dura derrota sufrida el pasado lunes 28 de septiembre puso en duda su continuidad en la selección centroamericana.

Declaraciones de Hernán Darío Gómez tras la dura derrota

En la conferencia de prensa a la que los entrenadores deben asistir una vez finalizado el partido, el 'Bolillo', como es conocido en Colombia, brindó unas explosivas declaraciones: "Un desastre de todos nosotros: técnico, jugadores, todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a ustedes (periodistas)", y agregó: "Nos tendrían que echar a todos mañana", despertando la sorpresa en muchos usuarios en redes sociales.

Siguiendo con la conferencia, Gómez expresó que un resultado tan abultado es motivo suficiente para despedir a un técnico y dio a entender que su puesto estaba a disposición de las directivas: "El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones", agregó.

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Rendimiento de el 'Bolillo' Gómez con la selección de El Salvador

Al mando de la selección salvadoreña, Hernán Darío Gómez ha dirigido 25 partidos, de los cuales solo pudo conseguir 5 victorias, además de registrar igual cantidad de empates y 15 derrotas, llegando a un rendimiento cercano al 33%, dato que, acompañado de la última goleada, puede significar su salida del banquillo técnico.

La Liga de Naciones Concacaf, además de eliminar los partidos amistosos que muchas veces no se juegan con las plantillas principales, otorga cupo directo a la Copa Oro, por lo que la importancia del torneo es muy alta para las 41 selecciones afiliadas a la confederación.

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