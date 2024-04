Klopp le puso picante al clásico contra el United: “Esta vez no habrá prórroga”

Todo está listo para una nueva edición del clásico del fútbol inglés entre los dos equipos más grandes de ese país Manchester United-Liverpool y el técnico alemán Jürgen Klopp habló en la previa del encuentro, donde dejó claro que su equipo está preparado para el duelo e incluso le puso picante con sus declaraciones.

Le puede interesar: DT del Torino se rinde ante los pies de Duván Zapata y su trabajo en Italia

Este domingo los dirigidos por Klopp visitan Old Trafford, donde fueron eliminados de la FA Cup el pasado 17 de marzo y esta vez necesitan que la historia sea diferente, por lo que el alemán señaló en la previa que por lo menos “esta vez no habrá prórroga”, haciendo referencia a su eliminación en el tiempo extra.

Klopp en la previa de Manchester United vs. Liverpool

Respecto al aprendizaje de la eliminación el mes pasado, el alemán señaló: “Ya lo hablamos al final de aquel partido, ellos empezaron mejor pero luego tomamos el control y lo hicimos muy bien, aunque no cerramos el partido en la prórroga. Lo bueno es que esta vez no habrá prórroga. Aquel día fue demasiado para nosotros, no pudimos mantener el control y cometimos errores que no habíamos tenido antes, y el United pudo dar la vuelta al partido. Esta vez tenemos que encontrar la manera de crearles problemas, ellos intentarán hacer exactamente el mismo partido. A ese nivel, con ese rival, en ese estadio, lo mejor es que hagamos un muy buen partido si queremos conseguir algo, la verdad”, dijo.

Acerca de la disputa de la punta de la Premier League con Manchester City y Arsenal, Klopp también indicó que esto es normal en la liga más competitiva del mundo y lo bueno es que están en ese top-3 de aspirantes.

“Así funciona la Premier League, obviamente. Cuando fuimos campeones se decidió relativamente temprano, de lo contrario el Manchester City habría estado ahí. Aún así, la mayoría de títulos se han decidido por la mínima, y este parece que será igual. Si es una lucha apretada, lo mejor es estar en ella. Y nosotros lo estamos, eso está bien. Tenemos que seguir luchando”.

El juego entre Manchester United y Liverpool será este domingo 7 de abril a partir de las 9:30 a.m. y usted podrá seguir el minuto a minuto de este partido en NoticiasRCN.com.