Marcelo Rozo sueña en grande en el Astara Golf Championship: "Ganar en Bogotá sería espectacular"

El próximo jueves 6 de febrero, arrancará la edición 14 del Colombia Championship, conocido como el Astara Golf Championship por cuestiones de patrocinio. Será la cuarta parada del Korn Ferry Tour 2025, la gira que forma a las futuras estrellas del PGA Tour. Marcelo Rozo, único colombiano miembro del circuito, será la principal carta de nuestro país.

Después de superar una complicada lesión, Rozo tuvo que superar un sinfín de obstáculos para recuperar su credencial en el Korn Ferry Tour. En noviembre de 2024, cuando se agotaban las posibilidades de conseguir una plaza para el año siguiente, ganó el evento de Savannah (Georgia, Estados Unidos) válido por la segunda etapa del Q-School.

Esta victoria le devolvió la confianza y las ganas de seguir adelante. El golfista bogotano, de 35 años, pasó dos de los primeros tres cortes clasificatorios de la temporada y espera hacer lo mismo en el Country Club de Bogotá, un objetivo que le ha sido esquivo a lo largo de su carrera. Rozo jugará la primera ronda en el campo de 'Fundadores' a partir de las 9:35 a. m. Compartirá grupo con los estadounidenses Trevor Werbylo y Johnny Keefer.

Marcelo Rozo y el significado que tiene jugar el Astara Golf Championship

"Muy contento otra vez de estar aquí, en mi país representando el golf colombiano. Fue un año que me afecta (cuando pienso en él), ha sido un año muy complicado; pero el amor por el deporte y mi familia me tienen aquí. Y esto lo que realmente amo hacer. Esto nos pasa a todos los deportistas, todos tenemos nuestros baches. Pero lo que digo, sigo teniendo fe. Volver a haber ganado en el 'second stage' del Q-School fue muy especial, volver a sentirme capaz. Después de haber tenido que luchar con un par de lesiones hace que tenga un sabor mucho más dulce. Las cosas en la vida cuando uno las trabaja salen mucho mejor", empezó diciendo Rozo.

"Ganar aquí sería espectacular; no por mí, por lo personal, sino por lo que significaría para el país, para el golf colombiano, para el Country Club de Bogotá y para las nuevas generaciones. En lo personal me toca levantarme el lunes a seguir trabajando, en dos semanas tengo otro torneo. Tendría un impacto mucho más importante en las generaciones y en el desarrollo del golf, que la gente vea, apoye y se dé cuenta de que aquí hay talento", concluyó el golfista capitalino.

Marcelo Rozo y sus participaciones previas en el Astara Golf Championship

2024: CUT (73 - 72).

CUT (73 - 72). 2022: CUT (70 - 70).

CUT (70 - 70). 2020: CUT (75 - 66).

CUT (75 - 66). 2019: CUT (75 - 74).

CUT (75 - 74). 2016: CUT (72 - 70).

CUT (72 - 70). 2015: CUT (74 - 72).

CUT (74 - 72). 2014: CUT (72 - 72).

CUT (72 - 72). 2013: CUT (73 - 71).