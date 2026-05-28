Camila Osorio avanzó a tercera ronda de Roland Garros por primera vez en su carrera

María Camila Osorio sigue construyendo uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. La tenista colombiana, ubicada actualmente en el puesto 86 del ranking mundial femenino, logró este jueves un avance histórico para su trayectoria al clasificar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros.

La cucuteña superó en un intenso compromiso de segunda ronda a la kazaja Yulia Putintseva, número 76 del mundo, en un partido exigente física y mentalmente que terminó con marcador de 7-5, 6-7 y 7-5.

La victoria tuvo un significado especial para la colombiana. Durante varias temporadas, la segunda ronda del Grand Slam parisino se había convertido en una barrera difícil de superar. En las ediciones de 2022, 2023 y 2024 quedó eliminada justamente en esa instancia, sin poder avanzar un paso más en el torneo más importante sobre polvo de ladrillo.

Esta vez, el desenlace fue distinto y también más emotivo.

¿Cómo logró Osorio superar su cuenta pendiente en Roland Garros?

Más allá del resultado, el triunfo reflejó una evolución en el juego y en la mentalidad competitiva de la colombiana. Osorio mostró mayor agresividad desde el fondo de la cancha, tomó riesgos en momentos clave y supo sostener la presión en un encuentro de largos intercambios.

El partido tuvo varios cambios de dinámica. Tras quedarse con el primer set, vio cómo Putintseva reaccionó en un segundo parcial apretado que terminó resolviéndose en el ‘tie-break’. Lejos de desmoronarse emocionalmente, la colombiana respondió con carácter en el set definitivo y encontró la consistencia necesaria para cerrar el duelo.

La propia tenista reconoció después del encuentro que existía un componente mental alrededor de esa segunda ronda en París. Haber dejado atrás ese límite personal terminó convirtiendo el triunfo en un momento de alta carga emocional.

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Además de mantenerse como la única representante colombiana en los cuadros individuales del certamen, Osorio igualó su mejor actuación en un Grand Slam, registro que había conseguido en Wimbledon 2021.

¿Puede seguir haciendo historia ante Anna Kalinskaya?

El siguiente desafío para María Camila Osorio será aún más exigente. En la tercera ronda tendrá enfrente a la rusa Anna Kalinskaya, actual número 24 del ranking femenino, en un duelo que entregará un lugar en los octavos de final.

Aunque el reto aumenta en dificultad, la colombiana llega respaldada por confianza, ritmo competitivo y sensaciones positivas sobre la superficie. Su adaptación a la tierra batida y su capacidad para construir puntos largos pueden convertirse en herramientas importantes frente a una rival de mayor clasificación.

Otro elemento que podría jugar a su favor es el clima. Las altas temperaturas que han acompañado la primera semana del torneo no parecen incomodarla. Por el contrario, Osorio ha dejado claro que se siente cómoda compitiendo en condiciones de calor intenso.

En París ya había alcanzado una tercera ronda anteriormente, aunque en el marco de los Juegos Olímpicos de 2024. Ahora, en el escenario del Grand Slam, busca elevar todavía más su techo competitivo y seguir alimentando una campaña que ya representa un paso adelante para el tenis colombiano.