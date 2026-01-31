Camila Osorio hace historia al consagrarse campeona del WTA 125 de Manila

María Camila Osorio consiguió un nuevo título en su carrera profesional este sábado 31 de enero, luego de que lograra ganar la final del Abierto de Filipinas 2026, el WTA 125 en Manila.

La cucuteña se impuso ante la croata Donna Vekic con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5, logrando una remontada tras la fuerte caída que tuvo en el primer set. Con contundencia terminó sacando diferencias para coronarse como campeona tras dos horas y media de partido.

El título es histórico para la colombiana, pues es la primera edición de la competencia tras anunciarse su creación a finales de 2025, con esto, su nombre quedará en los libros como la primera campeona del Abierto Femenino de Filipinas.

Los títulos de María Camila Osorio

Osorio se consolida como la artista más exitosa de Colombia en la historia, pues con este campeonato llega a 4 títulos a nivel oficial en WTA, los cuales se suman a los 3 que consiguió en ITF.

En el principal circuito del tenis femenino, ganó estos títulos sencillos.

WTA 250 Bogotá 2021

WTA 250 Bogotá 2024

WTA 250 Bogotá 2025

WTA 125 Manila 2026

En ITF, que representa unas categorías donde todavía estaba en etapa de formación, ganó: