Se define el futuro de Harold Santiago Mosquera: ¿Regresa a Santa Fe?

El futuro de Harold Santiago Mosquera comienza a convertirse en uno de los temas más movidos del mercado de fichajes en el fútbol colombiano.

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El extremo, que brilló con Independiente Santa Fe durante el 2025 y fue considerado por muchos como uno de los jugadores más destacados de la Liga BetPlay, atraviesa un momento de incertidumbre tras su paso por Cerro Porteño de Paraguay.

Mosquera había llegado al equipo paraguayo por pedido del técnico Jorge Bava, quien veía en el colombiano una pieza importante para reforzar el ataque. Sin embargo, su experiencia internacional no salió como esperaba. El atacante tuvo pocos minutos y, según medios paraguayos, nunca logró adaptarse completamente al ritmo y las exigencias del club azulgrana.

Harold Mosquera podría salir de Cerro Porteño

Ahora, su continuidad en Cerro Porteño parece estar cerca de terminar y varios equipos del fútbol colombiano ya siguen de cerca su situación.

Desde Paraguay aseguran que Harold Santiago Mosquera y su representante ya habrían alcanzado un acuerdo con Cerro Porteño para facilitar una eventual salida del club.

Según las versiones conocidas, el trato permitiría que el jugador abandone la institución si aparece una oferta importante por parte de otro equipo o incluso si su representante logra negociar una salida conveniente para ambas partes.

El extremo colombiano perdió protagonismo en los últimos meses y eso terminó abriendo la puerta para buscar un nuevo destino de cara al segundo semestre del año.

¿Santa Fe buscará el regreso de Harold Mosquera?

El nombre de Harold Mosquera ya empezó a sonar nuevamente alrededor de Independiente Santa Fe, club donde mostró uno de los mejores niveles de su carrera y se ganó rápidamente el cariño de la hinchada.

Aunque todavía no existe una negociación oficial confirmada, el jugador sí aparece en el radar de varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano, entre ellos Deportes Tolima.