Advierten a conductores en Colombia por dura multa que la puede causar el copiloto o acompañante

Las autoridades de tránsito en todo el territorio nacional han intensificado los controles viales para garantizar el cumplimiento estricto del Código Nacional de Tránsito. En el centro de estas mesas de control se encuentra una sanción que suele tomar por sorpresa a muchos propietarios de vehículos: la infracción C06.

Lo particular de este comparendo es que la responsabilidad económica y legal recae directamente sobre el conductor, a pesar de que la falta sea cometida por sus acompañantes o pasajeros.

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Con la actualización de las tarifas de movilidad, esta sanción catalogada como "Infracción Tipo C" ya supera la barrera de los $800.000 pesos colombianos, un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos que descuidan el comportamiento de quienes viajan con ellos en el habitáculo.

¿En qué consiste exactamente la infracción C06?

De acuerdo con lo estipulado por la Ley 769 de 2002, el código C06 penaliza el "no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo". Aunque tradicionalmente se vigilaba únicamente al conductor y al copiloto, la norma es taxativa al exigir que todos los pasajeros hagan uso de este elemento.

La ley establece una obligatoriedad especial para los asientos traseros: todos los vehículos fabricados a partir del año 2004 en adelante deben contar con cinturones de seguridad funcionales en la parte posterior, y sus ocupantes están obligados a abrochárselos durante cualquier trayecto.

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En caso de que un automotor sea requerido en un puesto de control y un agente note que un pasajero trasero infringe la norma, el comparendo se expedirá de forma inmediata.

El conductor: el responsable ante la ley

Un error común entre los usuarios de las vías es pensar que la multa se le impone individualmente al pasajero que no lleva el dispositivo de seguridad. Sin embargo, la legislación colombiana determina que el conductor es el garante de la seguridad dentro del automotor. Al tomar el volante, asume la responsabilidad civil y de tránsito de asegurar que las condiciones de viaje de sus acompañantes sean las óptimas y legales. En consecuencia, la orden de comparendo y la deuda resultante se cargarán a la cédula de quien maneja.

La infracción C06 no da lugar a la inmovilización del vehículo, pero la penalización económica no es el único riesgo; la acumulación de comparendos de este tipo puede derivar en la suspensión de la licencia de conducción.