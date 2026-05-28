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Prepárese: estos serán los acontecimientos que se vivirán en la final de La Casa de los Famosos

Los participantes se están preparando para enfrentarse por los 400 millones de pesos.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
01:59 p. m.
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La última noche dentro de La Casa de los Famosos Colombia está a horas de llegar y la presentadora Carla Giraldo manifestó su emoción y sentimentalismo por ver finalizar una temporada más llena de emociones, momentos especiales y polémicas virales.

Por esto, la mujer se tomó las redes sociales del exitoso reality del Canal RCN para poner al tanto a los fanáticos sobre las actividades que se desarrollarán durante las próximas horas a vísperas de conocer al ganador.

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¿Cómo será la final de La Casa de los Famosos?

Los cuatro finalistas se encuentran preparándose para la gala final con la que conocerán cuál es el famoso favorito de Colombia en la tercera edición del programa.

Por esto, Carla Giraldo anunció que los participantes tendrán la oportunidad de enfrentarse al último posicionamiento de la temporada para dar a conocer al candidato que quieren que gane la tercera edición.

Así mismo, contarán con la última fiesta que también tendrá la participación de Carla y Marcelo, quienes han compartido recientemente con los famosos al llevar el famoso maletín transparente con los 400 millones de pesos en efectivo.

Durante las siguientes horas los finalistas seguirán acompañados de los exjugadores que decidieron volver para habitar con los famosos por lo que se espera que algunas confrontaciones se incrementan cada vez más.

La gran final será el próximo viernes 29 de mayo a las 8:00 p.m. por la app del Canal RCN y la señal en vivo.

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Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se reencuentran

Por otro lado, el famoso actor tuvo la oportunidad de reencontrarse con la modelo Yuli Ruíz, quien en días recientes aseguró que iba a darle su apoyo al actor tras analizar sus jugadas y recordar algunos de los momentos más especiales vividos en la competencia.

Dicho instante estuvo cargado de sentimentalismo y emociones, pues el hombre recalcó la importancia de lo positivo que vivió con la antioqueña. No obstante, exaltó su interés por tener una conversación en el mundo exterior para aclarar varios de los malentendidos que protagonizaron antes de que esta saliera del juego.

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