¿Se va Rodrigo Ureña de Millonarios? Revelaron detalles desde Perú

El futuro de Rodrigo Ureña en Millonarios es incierto tras versiones desde Perú que aseguran que Universitario de Deportes buscaría repatriar al volante chileno para el segundo semestre de 2026.

El mediocampista fue una de las figuras del club bogotano, pese al irregular semestre del equipo en Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

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La información tomó fuerza luego de la eliminación internacional de ambos clubes. Mientras Universitario quedó fuera de la Copa Libertadores, Millonarios también fracasó en su intento de avanzar en Sudamericana tras caer ante O’Higgins.

¿Por qué Universitario quiere de regreso a Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña dejó una huella importante en Universitario durante su paso por Perú. Bajo el mando de Fabián Bustos, el chileno fue bicampeón de liga en 2024 y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la hinchada crema.

Su intensidad en la cancha y liderazgo en el mediocampo hicieron que su salida no fuera fácil de asimilar. Ahora, tras meses complicados para Universitario y Millonarios, desde la prensa peruana aseguran que el club limeño quiere volver a contar con él.

El Diario Líbero reveló que la institución enviaría una oferta formal a Bogotá para intentar cerrar su regreso. Incluso, versiones replicadas por Carlos Antonio Vélez apuntan a que ya habría movimientos internos para acercar posiciones.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre volver a Universitario?

El propio volante habló sobre el interés desde Perú y dejó claro que, aunque existe contacto, mantiene su compromiso con Millonarios.

“No he hablado con Ariel Michaloutsos, que fue la persona que me lleva al club. Universitario preguntó por mi situación y les dije que tengo contrato vigente con Millonarios”, explicó el chileno.

Aunque evitó alimentar rumores, sus declaraciones no cerraron completamente la puerta a un regreso. De hecho, cuando salió de Universitario había manifestado públicamente que le gustaría volver en algún momento de su carrera.

¿Millonarios dejaría ir a Rodrigo Ureña?

La posible salida del mediocampista genera debate entre hinchas y analistas. Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más destacados del semestre azul junto a Rodrigo Contreras, en medio de un equipo que no logró responder en los momentos decisivos.

Por ahora, el chileno tiene contrato vigente y en el club no hay señales oficiales de negociación. Sin embargo, el interés de Universitario aparece en un momento sensible para Millonarios, donde ya empiezan a discutirse cambios tras otro semestre sin títulos.