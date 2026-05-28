“Frontera bajo custodia”: así opera el nuevo control migratorio de Estados Unidos en la frontera con México

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las políticas migratorias volvieron a endurecerse. Uno de los cambios más visibles está relacionado con el tratamiento que reciben las personas capturadas intentando ingresar ilegalmente al país.

Noticias RCN llegó hasta la frontera entre San Diego, California, y Tijuana, México, para conocer cómo opera actualmente la Patrulla Fronteriza en uno de los corredores más sensibles de Norteamérica.

El punto estratégico

San Diego es considerado un punto estratégico para el comercio entre Estados Unidos y México, pero también uno de los sectores más complejos por el flujo irregular de migrantes y las rutas del narcotráfico. Por eso, las autoridades estadounidenses reforzaron las medidas de control en esta zona.

Uno de los cambios más notorios es la instalación de un doble muro fronterizo. La primera valla alcanza los 18 pies de altura y la segunda llega a los 30 pies. Entre ambas estructuras fueron construidas carreteras especiales para permitir la rápida movilización de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Según explicaron las autoridades, este sistema busca ganar tiempo de reacción y evitar que las personas logren ingresar a territorio estadounidense antes de ser interceptadas.

“A poder subir una valla y después intentar llegar a la segunda, nos da tiempo para interceptarlos antes de que entren a nuestras ciudades”, explicó uno de los agentes consultados por Noticias RCN.

La vigilancia también se apoya en cámaras, sensores y monitoreo permanente. Los agentes aseguran que estas herramientas han reducido significativamente los cruces irregulares en comparación con años anteriores.

“Si hubieras estado aquí hace dos o tres años, habrías visto grupos cruzando constantemente. Ahora ya no se ven así. Lo intentan más en la noche, pero la reducción supera el 90 % frente a 2024”, indicó otro integrante de la Patrulla Fronteriza.

Además del refuerzo físico en la frontera, también cambió la manera en que son procesadas las personas detenidas. Antes, quienes solicitaban asilo podían quedar en libertad mientras avanzaba su proceso migratorio. Ahora, según explicaron las autoridades, todos permanecen detenidos mientras esperan la decisión de un juez.

Ver primera parte

Las cifras oficiales muestran el impacto de estas medidas. De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, durante el año fiscal 2024, en la administración de Joe Biden, se registraron más de 324.000 aprehensiones. En 2025, ya bajo el gobierno Trump, la cifra cayó a cerca de 50.000. Hasta la fecha, en el año fiscal 2026, las autoridades reportan alrededor de 7.000 capturas.

Este informe hace parte del especial “Frontera bajo custodia”, una serie periodística de Noticias RCN sobre el impacto de las nuevas políticas migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México.