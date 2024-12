El dardo de Marino Hinestroza a América de Cali tras ser campeón con Atlético Nacional

Marino Hinestroza, uno de los jugadores destacados de Atlético Nacional en su triunfo de la Copa BetPlay 2024, rompió el silencio sobre su salida de América de Cali.

El extremo de 22 años, quien brilló en la final de ida al marcar un golazo en el 3-1 en la ida en el Atanasio Girardot, aprovechó el momento para hablar sobre las razones que lo llevaron a abandonar el equipo que lo formó.

Hinestroza, canterano de América, decidió en 2022 dejar el club para irse al Palmeira sde Brasil y luego al Pachuca de México, una decisión que causó polémica entre los hinchas escarlatas. Durante la zona mixta posterior a la consagración de Atlético Nacional, el jugador explicó lo que sucedió:

“Ellos no quisieron darme lo poco que pedí, para lo mucho que le daban a otros (...) Los dueños saben lo que hicieron y no culpo al club. Aquí estoy hablando y espero que no lo tomen a mal, no es nada en contra de ellos, sino de los dueños”, declaró en zona mixta.