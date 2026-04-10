Futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en la previa de un partido: este es su estado de salud

En el fútbol de Argentina se presentó un preocupante hecho debido a que un jugador profesional sufrió un accidente cerebrovascular antes de un partido.

Matías Ferlini, el defensa del Club Atlético 9 de Julio de Rafaela, que se encuentra en la tercera división de Argentina, viajó con la delegación para estar presente en el partido vs. Sportivo Las Parejas, en Santa Fe.

Sin embargo, tras llegar a esa región de Argentina, el jugador de 22 años tuvo complicaciones de salud y tuvo que ser llevado de inmediato a un centro hospitalario para ser monitoreado.

Así confirmó el Club Atlético 9 de Julio de Rafaela el ACV de Matías Ferlini

En las redes sociales, el Club Atlético 9 de Julio publicó un comunicado en el que explicó el diagnóstico de Matías Ferlini, su defensa.

"El Club Atlético 9 de Julio informa que, en la jornada del pasado domingo, durante el arribo a la ciudad de Las Parejas, el jugador Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica inmediata. En primera instancia, fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras asistencias y, posteriormente, derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con su evaluación y tratamiento", se comenzó detallando.

"En el día de la fecha y, de acuerdo con el parte médico oficial brindado por la doctora Paola Capponi, jefa de Terapias Intensivas del Sanatorio Nosti, se informa que: el paciente Matías Ferlini sufrió un accidente cerebrovascular, lo que provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. No presenta secuelas a partir de ese episodio. Sin embargo, los estudios realizados evidenciaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de estudios complementarios. Hasta el momento, los estudios cardiológicos arrojan resultados normales", se añadió.

Estas han sido las reacciones de los hinchas del Club Atlético 9 de Julio tras el ACV de Matías Ferlini

Apenas el Club Atlético 9 de Julio confirmó el diagnóstico, los hinchas comenzaron a escribir múltiples mensajes de apoyo para Matías Ferlini.

"Pronta recuperación, Mati", "vamos que fue solo un susto, mucha fuerza", "estamos con vos", "vamos, amigo", "a seguir mejorando", "que nunca se acaben tus fuerzas", "volverás más fuerte que nunca", han sido algunos de los comentarios.