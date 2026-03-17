Escándalo: reconocido futbolista que fue de selección confesó que apuñaló a su primo

En las últimas horas, un importante jugador que hizo parte de la Selección de Países Bajos y militó en Sevilla y Ajax, reconoció que apuñaló a su primo.

Se trata de Quincy Promes, que tiene 34 años y el 20 de junio de 2025 no solo fue extraditado a su país natal, sino que también enviado a prisión hasta que se esclarezca su situación judicial.

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Esto se reveló después de que Quincy Promes aceptó haber apuñalado a su primo

Ante la justicia de Países Bajos, Quincy Promes reconoció que apuñaló a su primo en una pierna, en una fiesta que se realizó en el 2020.

Según su relato, se desató una confrontación después de que él acusó a su familiar de haber robado unas joyas y, finalmente, tras el cruce verbal, utilizó una navaja.

En consecuencia, el Tribunal lo declaró culpable y le otorgó una condena de un año y seis meses de cárcel.

Además, los abogados de Quincy Promes explicaron que, en un principio, él negó el delito debido a que la justicia de Países Bajos lo presentó como un criminal y él temía que lo torturaran en su lugar de prisión.

Quincy Promes también enfrenta cargos por narcotráfico

Aparte del juicio que Quincy Promes tiene abierto por apuñalar a su primo, también está enfrentando señalamientos por, presuntamente, intentar participar en la importación de 1.300 kilos de cocaína.

En 2024, tras las primeras pruebas analizadas, la justicia de su país lo declaró culpable y lo condenó a seis años de prisión.

Sin embargo, el jugador y sus abogados han afirmado que es inocente y, en consecuencia, han interpuesto recursos de apelación que aún faltan por resolverse.

Quincy Promes, que nació en Ámsterdam, debutó como futbolista profesional en 2011, en el Football Club Twente, un equipo neerlandés.