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Expulsan a uno de los hombres más temidos en la frontera con Ecuador: sus videos lo delataron

Este hombre tenía videos en los que disparaba fusiles durante fiestas al aire libre.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 29 de 2026
09:14 p. m.
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Las autoridades expulsaron a uno de los criminales más responsables de la violencia que se presenta en la frontera con Ecuador.

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Juan David Cabezas Ruano, conocido como alias Ruano, era cabecilla de la Estructura Iván Ríos de la Coordinadora Ejército Bolivariano. Además, era el segundo cabecilla de La Siate, banda que opera en San Lorenzo.

Videos disparando fusiles en fiestas

A este hombre lo buscaban por asesinatos, tráfico de armas, reclutamiento forzado, narcotráfico, minería ilegal y extorsión.

Lo que a ‘Ruano’ lo delató fueron unos videos en las fiestas. Resulta que aparecía en las tarimas, sacaba fusiles y disparaba al aire. Tras la captura, fue expulsado a Ecuador para que comparezca ante las autoridades judiciales.

¿Qué grupos operan en la frontera?

A mediados de marzo, Noticias RCN conoció un informe de las autoridades que detallaba cuáles y con qué modus operandi funcionan las estructuras en la zona fronteriza.

Hay registros acerca de la presencia de los Comandos de Frontera, el Frente Carolina Ramírez, el Frente Raúl Reyes, Comuneros del Sur, Las Autodefensas Unidas de Nariño, el Frente Oliver Sinisterra y el Frente Iván Ríos de las disidencias de las Farc.

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También están presentes los Tiguerones, Lobos, Chechenos, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, Gángster, Choneros, ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño, según Insight Crime.

Los corredores del narcotráfico pasan por Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana. Para los grupos armados, es vital el control debido a que la conexión con el océano Pacífico les permite extender sus tentáculos a mercados ilegales transnacionales hacia Centroamérica, Norteamérica y Europa, incluso.

Este escenario ha llevado a que ambos presidentes, Gustavo Petro y Daniel Noboa, entren en varios choques que conllevaron la imposición de aranceles de manera mutua.

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