Luto en Colombia: murió reconocido director técnico

El entorno del fútbol de salón está de luto en Colombia debido a que murió una de sus figuras más destacadas.

Germán Parra Pacheco, que en un primer momento fue un deportista muy ligado al microfútbol y, posteriormente, ejerció como director técnico y directivo de fútbol de salón, falleció en las últimas horas.

Parra Pacheco, durante su período como entrenador, conquistó tres títulos en Venezuela y, además, también ganó la Liga Nacional Femenina de fútbol de salón de Colombia.

La noticia de su deceso fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, mediante un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Germán Parra Pacheco, reconocido director técnico y directivo de fútbol de salón en Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol de Salón destacó el legado de Germán Parra Pacheco y se solidarizó con sus seres queridos.

"La Federación lamenta el fallecimiento de Germán Parra Pacheco, destacado deportista, técnico y dirigente, quien le aportó mucho al crecimiento de nuestro deporte en el país. Un fraternal saludo para sus familiares y amigos", se escribió en redes sociales.

Además, la Liga de Fútbol de Cundinamarca también se pronunció. Su mensaje fue el siguiente:

En nuestra Liga rendimos homenaje al legado de un gran dirigente deportivo. Su ejemplo lleno de liderazgo, pasión y compromiso dejó huella y aportó de manera fundamental al crecimiento de nuestro deporte cundinamarqués. Acompañamos a su familia, amigos y cercanos en este momento. Que Dios llene sus corazones de fortaleza.

Así serán las exequias de Germán Parra Pacheco, el reconocido director técnico de fútbol de salón

En un comunicado, los familiares de Germán Parra Pacheco indicaron que su velación será el jueves 9 de abril, desde la 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

Además, también confirmaron que se llevará a cabo en la Funeraria Capillas de la Fe, en Bogotá, en la sede de Quinta Camacho.