CANAL RCN
Deportes

Luto en Colombia: murió reconocido director técnico

La noticia fue confirmada en las últimas horas, a través de sentidos comunicados.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
10:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entorno del fútbol de salón está de luto en Colombia debido a que murió una de sus figuras más destacadas.

Germán Parra Pacheco, que en un primer momento fue un deportista muy ligado al microfútbol y, posteriormente, ejerció como director técnico y directivo de fútbol de salón, falleció en las últimas horas.

Conmoción en el fútbol: murió legendario arquero y capitán de selección
RELACIONADO

Conmoción en el fútbol: murió legendario arquero y capitán de selección

Parra Pacheco, durante su período como entrenador, conquistó tres títulos en Venezuela y, además, también ganó la Liga Nacional Femenina de fútbol de salón de Colombia.

La noticia de su deceso fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, mediante un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Germán Parra Pacheco, reconocido director técnico y directivo de fútbol de salón en Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol de Salón destacó el legado de Germán Parra Pacheco y se solidarizó con sus seres queridos.

"La Federación lamenta el fallecimiento de Germán Parra Pacheco, destacado deportista, técnico y dirigente, quien le aportó mucho al crecimiento de nuestro deporte en el país. Un fraternal saludo para sus familiares y amigos", se escribió en redes sociales.

Además, la Liga de Fútbol de Cundinamarca también se pronunció. Su mensaje fue el siguiente:

En nuestra Liga rendimos homenaje al legado de un gran dirigente deportivo. Su ejemplo lleno de liderazgo, pasión y compromiso dejó huella y aportó de manera fundamental al crecimiento de nuestro deporte cundinamarqués. Acompañamos a su familia, amigos y cercanos en este momento. Que Dios llene sus corazones de fortaleza.

Así serán las exequias de Germán Parra Pacheco, el reconocido director técnico de fútbol de salón

En un comunicado, los familiares de Germán Parra Pacheco indicaron que su velación será el jueves 9 de abril, desde la 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

Fue asesinado a tiros otro joven futbolista colombiano: esto se sabe
RELACIONADO

Fue asesinado a tiros otro joven futbolista colombiano: esto se sabe

Además, también confirmaron que se llevará a cabo en la Funeraria Capillas de la Fe, en Bogotá, en la sede de Quinta Camacho.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Libertadores

¡Se movieron las tablas! Así quedaron los grupos de Millonarios, Tolima, DIM y Junior tras los debuts en Libertadores y Sudamericana

Ciclismo

Leyenda del ciclismo mundial fue hospitalizado de último momento a sus 80 años: este es su estado de salud

Copa Libertadores

Violentos disturbios entre hinchas se dieron tras partido de Junior con Palmeiras: graves videos

Otras Noticias

Villavicencio

Avenida 40 de Villavicencio colapsó y se abrió un impresionante hueco: hay cierre total

El hundimiento se dio cerca de las 10 de la noche del miércoles en la principal vía que conecta el sur con el centro de la capital del Meta.

Estados Unidos

Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”

Las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán iniciarán el viernes, 10 de abril, en Pakistán, que fungirá como país mediador.

Dólar

El precio del dólar tocó MÍNIMO después de más de dos meses hoy 9 de abril de 2026: así abrió

La casa de los famosos

¡REPENTINA e inesperada decisión conmocionó La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Cuál?

Superintendencia de Salud

Supersalud nombra a interventores suplentes para cuatro EPS ¿Quiénes son?