ATENCIÓN: ¡hubo un FUERTE llamado de atención en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

La gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se está llevando a cabo en la noche de este 29 de mayo.

En el inicio de la gala, los finalistas, mediante un video, recordaron los 'poderes' que hubo en la competencia y la manera en la que se fueron organizando las alianzas y estrategias.

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Además, en la primera conexión con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, también conocieron cuáles fueron los familiares que llegaron al set para reencontrarse con ellos después de que se revele el veredicto definitivo.

Sin embargo, por instrucción del 'jefe', los presentadores tuvieron que hacer un fuerte llamado de atención. ¿Qué fue lo que pasó?

Manuela Gómez rompió una regla en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, con un tono contundente, recordaron que el 'jefe' todo lo ve.

Asimismo, mostraron una imagen en la que quedó evidenciado que Manuela Gómez, en el desayuno que se llevó a cabo el jueves 28 de mayo, le entregó una servilleta con un texto escrito a Alejandro Estrada.

Tras esa situación, le pidieron a la creadora de contenido que contara qué decía la servilleta y ella respondió que aconsejó a Alejandro Estrada para que, en caso de ser el ganador, no divida el premio económico.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no se trató de una información que afectara el curso de la final, no se anunciaron decisiones de último momento.

Carla Giraldo hizo una advertencia adicional en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tras la explicación de Manuela Gómez, Carla Giraldo recordó que el premio es individual y que no debe haber repartición de bienes.

Esta aclaración se realizó debido a que Alejandro Estrada, en caso de ganar la tercera temporada, ha pensado en compartir un porcentaje con Tebi Bernal.