Matías Mier protagonizó insólita expulsión por supuesto gesto obsceno: video causa polémica

Matías Mier, futbolista uruguayo con pasado en el fútbol colombiano en clubes como La Equidad, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, se convirtió en protagonista de una polémica situación en El Salvador.

El mediocampista fue expulsado en pleno clásico del fútbol salvadoreño por un supuesto gesto hacia la tribuna rival, decisión que posteriormente cuestionó públicamente.

Matías Mier fue expulsado por supuesto gesto hacia los hinchas

El hecho ocurrió este domingo durante el clásico salvadoreño entre Águila y Alianza, compromiso que terminó empatado 2-2. Cuando transcurría el minuto 74, el árbitro Jaime Herrera le mostró tarjeta roja directa a Mier.

El juez interpretó que el uruguayo había realizado un gesto obsceno hacia la tribuna donde estaban ubicados aficionados del conjunto local. La acción fue revisada mediante el Soporte de Video para el Fútbol (FVS) y la determinación de expulsarlo se mantuvo.

Horas después del encuentro, Mier utilizó sus historias de Instagram para rechazar esa interpretación.

“Primero que todo, quiero aclarar que jamás me toqué los genitales. Como pueden ver, en todos los entrenamientos y partidos juego con el short remangado”, explicó.

El futbolista aseguró que simplemente estaba acomodándose la pantaloneta cuando se produjo la acción que terminó con su salida del campo.

Matías Mier respondió tras la polémica expulsión

“Jamás le he faltado el respeto a las hinchadas de otros equipos. Siempre me he comportado de manera correcta. Para esas cuentas y personas que no vieron el partido, miren bien el video del juego. Me acomodé con ambas manos el short. No me estoy agarrando nada”, afirmó.

Su entrenador, Roberto “Tito” Pompei, también expresó dudas sobre la decisión arbitral.

“Yo le pregunté al árbitro: ¿cómo lo puede echar si no lo ve? ¿A qué cámara fueron luego a ver? ¿Con qué cámara lo fueron a ver?”, cuestionó.

Pompei respaldó la versión entregada por el uruguayo y agregó: “Yo siempre digo que uno a veces no puede ver algo que pasó; lo que no se puede ver es algo que no pasó”.