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Murió el padre de Jorge ‘Patrón’ Bermúdez: luto en el fútbol colombiano

Luto en el fútbol colombiano: murió el padre de Jorge ‘Patrón’ Bermúdez.

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Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
03:26 p. m.
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El fútbol profesional colombiano está de luto tras conocerse la muerte de Jorge Enrique Bermúdez Melo a sus 78 años, padre del exdefensor colombiano Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, uno de los históricos del balompié nacional y recordado especialmente por su exitoso paso por Boca Juniors de Argentina.

La noticia fue recibida con mensajes de solidaridad desde diferentes sectores del fútbol profesional colombiano, entre ellos la Dimayor y el cuadro cardenal.

Trayectoria del padre de Jorge 'Patrón Bermúdez

Bermúdez Melo desarrolló buena parte de su carrera en el Deportes Quindío, equipo con el que tuvo varias etapas entre 1967 y 1984. Allí se convirtió en uno de los referentes históricos de la institución y llegó a portar la cinta de capitán.

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Su salida del fútbol profesional dejó un legado que el club armenio recordó con especial afecto tras conocerse su fallecimiento.

Además de su extenso paso por Deportes Quindío, el defensor también vistió la camiseta de Independiente Santa Fe en 1974, en una temporada que antecedió a la conquista de la sexta estrella del conjunto capitalino.

Años después, en 1982, Bermúdez Melo continuó su recorrido por el fútbol del Eje Cafetero y defendió los colores del Deportivo Pereira.

Su trayectoria estuvo marcada por un estilo de juego fuerte, característica que incluso le valió el apodo de ‘El Hacha’. Era reconocido por disputar cada balón con intensidad y no rehuir el contacto en el terreno de juego.

Deportes Quindío despidió al padre de Jorge 'Patrón Bermúdez

La noticia generó una reacción especial en Deportes Quindío, donde Bermúdez Melo es recordado como uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.

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“Hoy nos despedimos de nuestro eterno capitán, pero recordaremos por siempre a nuestro ídolo”, señaló la institución armenia al lamentar su fallecimiento.

El exdefensor, además, quedó ligado al fútbol colombiano a través de su hijo, Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quien siguió sus pasos como central y construyó una reconocida carrera profesional, especialmente por su etapa con Boca Juniors de Argentina, donde se convirtió en uno de los referentes extranjeros del club.

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Independiente Santa Fe también lamentó la muerte del exjugador, quien hizo parte del plantel profesional en 1974.

La partida de Jorge Bermúdez Melo deja así una historia que atraviesa varias generaciones del fútbol colombiano: la de un defensor recordado por su carácter dentro de la cancha y la de un padre cuyo apellido también quedó ligado a uno de los centrales más reconocidos del país.

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