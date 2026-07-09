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Revelan que 40.000 comparendos habrían sido impuestos de manera irregular a nivel nacional

El Gobierno puso la lupa sobre las fotomultas en Colombia y ordenó revisar todos los puntos habilitados en el país.

Foto: Magnific

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
05:03 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella había ordenado realizar una minuciosa revisión al sistema de fotodetección en el país con el objetivo de comprobar si los dispositivos cumplían o no con los requisitos establecidos legalmente para imponer las multas o comparendos a los ciudadanos.

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Comparendos podrían haber sido impuestos irregularmente

Luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizara las respectivas indagaciones, en su cuenta oficial de X, aseguró que ya se obtuvieron los primeros resultados.

El primero se registró en Cartago luego de que se negara la entrada en operación de un sistema que no cumplía los requisitos técnicos.

Adicional a esto, la revisión reveló que 40.000 comparendos habrían sido impuestos a los ciudadanos de manera irregular y que ahora, el SIMIT está validando la información.

“La revisión preliminar encontró aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas irregularmente por dispositivos autorizados que no registraban oficialmente el inicio de su operación. La cifra está siendo validada con el SIMIT para adoptar las decisiones jurídicas correspondientes”, aseguró el mandatario.

Por otro lado, gracias a las investigaciones se identificaron 12 dispositivos que actualmente tienen autorizaciones con trámites de revocatoria por algunos cambios “en la competencia de la autoridad”.

Como consecuencia de estos descubrimientos, el mandatario ordenó revisar todos los puntos habilitados en el país para establecer una nueva reglamentación con el Ministerio de Transporte.

Según su visión, “la seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos”.

Finalmente, aseguró que también estará atento a los vehículos que utilizan dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin agentes y sin autorización.

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